O motivo que faz o Inter descartar vender Vitão nesta janela de transferências

Vitão tem contrato com o Inter até dezembro de 2026. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Mesmo com novas especulações sobre uma possível venda de Vitão, o Inter já tomou a decisão de não vender o zagueiro nesta janela de transferências. Nos bastidores, o clube fez o comunicado e explicou a decisão. Apenas uma proposta irrecusável mudaria o panorama.

Nos últimos meses, os espanhóis Sevilla e Betis, o Porto, de Portugal, e recentemente, o Galatasaray, da Turquia, chegaram a realizar investidas pelo jogador. Entretanto, não alcançaram o patamar desejado para a transferência: 10 milhões de euros pelos 80% dos direitos econômicos do defensor de 25 anos.

Agora, mesmo com as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Inter admitiu ao estafe que não aceitará nenhuma oferta inferior pela seguinte condição: a importância de Vitão para a equipe. Há uma preocupação de uma eventual saída prejudicar ainda mais o rendimento do time em 2025, que busca avançar na tabela de classificação e tentar uma vaga na competição continental do próximo ano.

O estafe do atleta já está ciente do posicionamento e não prospecta uma nova proposta. Apenas uma oferta irrecusável, com valores e condições de pagamento que agradem aos dirigentes, além da própria concordância de Vitão em se transferir. Ele deseja atuar num grande centro europeu para seguir na vitrine para a Seleção Brasileira.

Não está descartada uma venda agora com a liberação após o Brasileirão na janela de inverno no futebol europeu, algo semelhante ao realizado com Johnny com o Betis em 2023. Porém, qualquer situação avançaria somente depois do fechamento da atual janela em 2 de setembro.

O vínculo de Vitão com o Colorado tem duração até dezembro de 2026. Desde 2022 no clube, mesmo relativamente jovem, ele é uma das lideranças do vestiário da equipe. São 175 partidas com três gols marcados.

