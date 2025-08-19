O jogador que será observado por clube europeu no Beira-Rio e pode render quantia milionária ao Inter

Léo Ortiz é um dos principais jogadores do Flamengo. MAURO PIMENTEL / AFP

A partida de volta das oitavas da Libertadores entre Inter e Flamengo, nesta quarta-feira (20), pode ser decisiva para a entrada de uma quantia milionária nas contas do Colorado. Além de uma eventual classificação, que pode render ao clube US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões), existe um outro elemento que pode "ajudar" os cofres do time.

O Napoli, da Itália, terá um olheiro para observar o zagueiro Léo Ortiz, atualmente no Flamengo, conforme o ge.globo. Não há proposta oficial, mas o jogador agrada o treinador do atual campeão italiano, Antonio Conte.

Por ter sido formado na base colorada, o Inter tem direito a 3% de possível venda do zagueiro. Em julho, o Flamengo recusou uma oferta de quase R$ 100 milhões do Leipzig, da Alemanha. Ou seja, a equipe carioca só aceita negociar o atleta por valores superiores, por mais que o desejo seja mantê-lo no momento.

Passaporte italiano

Segundo o ge.globo, Léo Ortiz tirou passaporte italiano em 2023 com a ideia de facilitar uma eventual negociação com clubes europeus. Graças ao documento, ele não ocupará a vaga de estrangeiro no futebol italiano caso atue no país.

Além do Leipzig, único a fazer uma oferta, e do Napoli, Juventus e Roma também se interessam pelo jogador. O time da capital italiana contratou recentemente o lateral Wesley, do próprio Flamengo, por 25 milhões de euros (R$ 163 milhões).

Nesta temporada, Ortiz disputou 40 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. Titular da equipe treinada por Filipe Luís, ele foi convocado para a Seleção Brasileira nas últimas três datas Fifa.