"O Inter tem que fazer um jogo perfeito": confira trechos da participação de Maestro Júnior no "Sem Filtro"

Junior falou sobre o que o Inter precisa fazer se quiser vencer e avançar de fase contra o Flamengo. Reprodução YouTube GZH

Em participação no programa "Sem Filtro" de GZH na noite desta terça-feira (19), Maestro Júnior, comentarista da TV Globo, comentou sobre o que o Inter precisa fazer se quiser vencer e avançar de fase contra o Flamengo, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

A dica do Maestro para vencer o Flamengo é velocidade e precisão dos passes.

— Vamos dizer, a receita pra os times que o Flamengo sofreu, foram times que fizeram uma marcação estreita o tempo todo, erraram poucos passes e conseguiram fazer quando o Flamengo perde a bola na sua zona de ataque, uma transição muito rápida. Contra-ataques rápidos com acertos de passe. Essa receita eu acho que é receita pra todo mundo — revelou e completou:

— O Inter tem que fazer um jogo perfeito. Marcação estreita sem deixar, principalmente os homens de meio-campo, Jorginho e Arrascaeta, respirarem. Porque se você der espaço pra esses caras eles metem a bola. Eu acho que o Flamengo vai manter o mesmo tipo de jogo que vem fazendo desde que o que o Filipe assumiu, independente da forma como como tiver.

Sobre a vantagem do Rubro-Negro construída no primeiro tempo, o ex-jogador ressaltou a organização do time de Filipe Luís:

— Não é porque você ganhou de 1 a 0 que você não fez uma vantagem, é uma vantagem e é uma grande vantagem quando você tem um time azeitado, um time organizado, um time que vem jogando bem. Lembrando que o Arrascaeta não jogou, e ele é o cérebro desse time desde 2019.

O que fazer para vencer?

Indagado pelo apresentador Marco Aurélio Souza, se o Inter pode vencer a partida, Júnior foi taxativo:

— O Inter pode ganhar? Pode, por que não? Só que vai ter que tomar mais cuidados do que tomaria se o resultado tivesse sido outro, né? E eu acho que, por exemplo, esse placar de 1 a 0 obriga principalmente a quem vai jogar fora de casa a ter uma concentração superior se por acaso tivesse uma vantagem maior .

O lateral da Seleção Brasileira na Copa de 1982 também disse acreditar que o Inter não se lançará tão aberto ao ataque em busca do gol.

— É uma bola que escorrega, é um lateral que isso, é uma uma faltinha, é um mau posicionamento, a saída são esses detalhes que fazem. O Inter vai ser obrigado a sair pro jogo. Só não tenho certeza se vai sair de peito aberto. Porque corre um risco muito grande exatamente pelo jogo de transição do Flamengo, de toque de bola, a volta do Arrascaeta pra servir, vai precisar ter uma atenção — comentou.

Confira o programa completo