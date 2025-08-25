O desempenho de Ricardo Mathias em 2025; veja comparação com outros atacantes do Inter

Mathias marcou quatro gols nesta temporada. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Aos 19 anos, Ricardo Mathias é o titular do ataque do Inter. Foi ele o escolhido por Roger Machado para enfrentar o Flamengo nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores.

O jovem centroavante tem ganhado cada vez mais espaço, ficando à frente de nomes de renome, casos de Enner Valencia e de Rafael Borré, ambos reservas nas últimas partidas.

Com a camisa colorada em 2025, Mathias tem quatro gols em 19 jogos, média de 0,21 gol por partida. Apesar da predileção de Roger, não é ele quem tem a melhor média entre os atacantes colorados no ano.

Ainda que não por muito, mas isso fica a cargo do equatoriano Valencia. O camisa 13 marcou sete gols em 31 jogos (0,22 gol por partida), mesmo número que Borré, mas em menos partidas.

Para o jogo contra o Fortaleza no domingo, Roger terá apenas Ricardo Mathias e Valencia na briga pela titularidade. Borré foi expulso contra o Cruzeiro na última rodada e terá que cumprir suspensão.

Os números dos atacantes do Inter na temporada

Rafael Borré

33 jogos e 7 gols - 0,21 gol por jogo

Enner Valencia

31 jogos e 7 gols - 0,22 gol por jogo

Ricardo Mathias