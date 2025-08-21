Nova eliminação, permanência de Roger e papéis picados na hora errada: o que fica da derrota do Inter para o Flamengo

Inter perdeu os três enfrentamentos que tinha contra Flamengo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O fim da Libertadores nas oitavas de final para o Inter teve um tom de melancolia pelo desempenho insuficiente contra um adversário muito, muito superior e de incertezas sobre o futuro.

Roger Machado permanece como técnico, a direção enxerga sinais de que o grupo acredita na comissão e vê no treinador capacidade de remontar o time. O departamento de futebol tenta, nas últimas duas semanas de janela, reforçar o elenco para buscar, pelo Brasileirão, alguma vaga na Libertadores.

Até mesmo o moderado protesto após a eliminação contrastou com a empolgada festa das Ruas de Fogo na passagem do ônibus rumo ao Beira-Rio. Foi o fim de uma noite que, das 21h30min em diante, tudo deu errado. Inclusive a entrada em campo.

Os infinitos papéis picados que tomaram conta do gramado não foram explicados. O Inter abriu uma sindicância para entender o que ocorreu para aquela quantidade enorme de enfeite ter sido jogada antes de a bola rolar. E atrasar o início em 21 minutos. Haverá uma multa da Conmebol.

Domínio do adversário

Dentro de campo, é unânime que o Flamengo está acima do Inter. Isso foi dito inclusive por Roger Machado:

— O Flamengo vive um momento melhor do que o Inter. Vejo que os atletas colocaram o limite das suas capacidades e isso não foi suficiente. Mesmo com o nosso torcedor fazendo uma festa linda desde a chegada ao estádio. Nos faltou capacidade para conseguir superar a adversidade de um adversário muito qualificado.

Os atletas concordaram. Alan Patrick, capitão do time, reconheceu a superioridade do Flamengo:

— Estamos frustrados, mas precisamos entender quando, do outro lado, tem um time que jogou melhor.

Roger garantido

O presidente Alessandro Barcellos também se mostrou conformado com a queda desta quarta-feira. Lamentou mais a eliminação na Copa do Brasil, contra o Fluminense. A diferença financeira do Flamengo, segundo ele, 10 vezes maior, está deixando a disputa cada vez mais difícil.

Até por isso, assegurou a continuidade de Roger. Segundo ele, há sinais de que as mesmas pessoas podem trazer resultados diferentes.

— Em outras oportunidades, optamos pela troca da comissão técnica por entender que não havia possibilidade de melhora. Não é o caso. Acompanhamos o dia a dia e vemos que esse grupo e essa comissão podem reagir e fazer um bom Brasileirão. Nos falta um turno — resumiu.

É isso. Falta um turno. O Inter está em 12º lugar e precisa escalar a tabela para voltar a figurar na Libertadores. Ao mesmo tempo, se organizar internamente para encontrar mais dinheiro e tentar reduzir a distância. Que, atualmente, está representada na última semana: em três jogos, três derrotas para o Flamengo.