"Nos faltou capacidade", lamenta Roger após eliminação do Inter para o Flamengo

Roger viu seu time perder por 2 a 0 no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter foi inferior ao Flamengo nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores e deu adeus à competição. Depois de ter perdido por 1 a 0 na ida, no Rio, terminou derrotado também em casa, por 2 a 0, nesta quarta-feira (20).

Pressionado, o técnico Roger Machado destacou a entrega de seus jogadores, mesmo com a eliminação, e considerou que "faltou capacidade" para seu time bater o Rubro Negro.

— Não penso que faltou força. Acho que a gente teve uma força máxima diante de um adversário que foi melhor nas duas partidas da decisão. O Flamengo vive um momento melhor do que o Inter — disse o treinador, que completou:

— Eu vejo que os atletas colocaram o limite das suas capacidades e isso não foi suficiente. Mesmo com o nosso torcedor fazendo uma festa linda desde a chegada ao estádio. Nos faltou capacidade para conseguir superar a adversidade de um adversário muito qualificado.

Agora, só resta o Brasileirão ao Inter. O time de Roger volta a campo no próximo sábado (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro.

Confira a entrevista coletiva completa de Roger Machado