Noites de Copa: relembre todas as vezes em que o Inter reverteu placares no Beira-Rio e avançou na Libertadores

Inter de Sóbis e Fernandão venceu a LDU no jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2006. Daniel Marenco / Agencia RBS

Na próxima quarta-feira (20), o Inter tem a partida do ano contra o Flamengo de Filipe Luís. Num Beira-Rio que provavelmente terá o recorde de público em 2025, o Colorado terá de reverter o placar de 1 a 0 imposto pelo Rubro-Negro no Maracanã na partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

Nas 16 participações na maior competição do continente sul-americano, o clube gaúcho reverteu quatro vezes em casa um placar negativo num confronto de ida e acabou se classificando à fase seguinte.

Nas duas conquistas do torneio da Conmebol, o Inter fez valer a volta em seus domínios, vencendo a partida e avançando de fase. Confira a seguir quais foram os momentos de reversão colorada.

LDU (2006)

Rentería marcou o segundo gol do Inter contra a LDU. Daniel Marenco / Agencia RBS

No ano da primeira conquista do Inter na Libertadores, aconteceu também a primeira vez que o time gaúcho conseguiu reverter em casa uma derrota no jogo de ida. E talvez essa seja uma das maiores lembranças do torcedor colorado quando se trata do título em 2006.

No primeiro jogo das quartas de final da competição, antes das parada para a Copa do Mundo da Alemanha, o time de Abel Braga foi derrotado de virada por 2 a 1 para a LDU, em Quito, no Equador. Jorge Wagner marcou aos 28 minutos do primeiro tempo. Todavia, no segundo tempo, Delgado, aos 12 e Graziani, aos 38, viraram para os equatorianos na altitude.

Longos 70 dias depois, teve volta. A parada para o Mundial ajustou o time, que venceu por 2 a 0, com gols de Rafael Sobis, aos logo aos seis minutos da primeira etapa e Rentería, aos 42 do segundo tempo. Na ocasião, o critério do gol fora nem precisou ser aproveitado.

Banfield (2010)

Alecssandro e Walter foram os autores dos gols colorados em vitória sobre o Banfield. Fernando Gomes / Agencia RBS

Quatro anos depois, a segunda reversão de placar no Beira-Rio, também dentro da campanha do clube em mais uma conquista da Libertadores. Na Grande Buenos Aires, o Inter foi superado por 3 a 1 na partida de ida das oitavas de final do torneio. No primeiro tempo, os gols foram assinalados pelo jovem James Rodríguez, aos dois minutos, e Battión, aos 14. No segundo tempo, Kléber diminuiu aos cinco, mas Fernández aumentou para os argentinos, aos 35.

Oito dias depois, o segundo placar revertido em mata-mata de Libertadores em domínios colorados. Aos 41 da primeira etapa, Alecssandro marcou para o time treinado por Jorge Fossati. Aos 11 do segundo, Walter aumentou e garantiu a equipe nas quartas.

Santa Fe (2015)

Rafael Moura marcou o gol da classificação do Inter contra o Santa Fe. Fernando Gomes / Agencia RBS

Assim como nas quartas de 2006, outra noite épica para quem esteve presente no Beira-Rio em 2015. Após perder em Bogotá para o Santa Fe com gol marcado no último minuto por Mosquera, a equipe comandada por Diego Aguirre foi para o tudo ou nada em Porto Alegre uma semana depois.

E logo no início do confronto, quem esteve presente no Beira-Rio já sentiu que o time iria buscar a vaga às semifinais. Juan marcou aos três minutos contra os colombianos. No fim, o gol da classificação veio com Rafael Moura, aos 42.

River Plate (2023)

Rochet converteu a última penalidade que garantiu o Inter às quartas de final. ELTON SILVEIRA / W9 PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO

A última oportunidade em que o Inter reverteu uma derrota na ida de uma partida de mata-mata foi na campanha de 2023. No primeiro jogo, o River Plate fez valer o mando de campo e a pressão das arquibancadas ao vencer o time de Eduardo Coudet de virada por 2 a 1. Os gols foram marcados por Valencia, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Solari, aos 19 e 33 minutos da etapa final.

Após uma semana, foi a vez dos colorados encherem o seu estádio e saírem classificados. 50.479 torcedores estabeleceram o recorde de público do novo Beira-Rio, e Mercado e Alan Patrick marcaram para a equipe gaúcha, aos 24 e 32 do segundo tempo, respectivamente.

Rojas diminuiu para os argentinos aos 45, o que acabou levando a partida para as penalidades, na qual o Inter venceu o por 9 a 8 e se garantiu nas quartas de final. O gol da classificação nas cobranças foi marcado pelo goleiro Rochet.

O que o Inter precisa para reverter contra o Flamengo

Para avançar às quartas de final em 2025 e voltar a reverter em casa mais uma partida de mata-mata da Libertadores, o agora time comandado por Roger Machado precisa vencer o Flamengo por mais de dois gols de diferença ou pelo menos vencer por um para levar a partida para a disputa de pênaltis.