No embalo de Ricardo Mathias, Inter vence o Bragantino e diminui pressão antes de decisão contra o Flamengo pela Libertadores

Mais do que voltar a vencer, conquistar três pontos e subir na tabela do Brasileirão, o 3 a 1 do Inter em cima do Bragantino trouxe sinais positivos também visando a quarta-feira (13), quando enfrenta o Flamengo pela Libertadores.
O maior deles foi o centroavante. Escolhido para o jogo de Bragança Paulista, Ricardo Mathias marcou duas vezes e praticamente se escalou para o Maracanã. Alan Patrick completou o placar, Pitta descontou. Com o resultado, a equipe de Roger Machado sobe para a décima posição, com 24 pontos.
Primeiro tempo
Entre preservações e testes, Roger mandou um time com novidades. Alan Benítez foi o lateral-direito, a dupla de zaga teve Clayton Sampaio e Juninho, com Bernabei na esquerda. Na abertura do meio-campo, Thiago Maia e Alan Rodríguez. À frente deles, de volta à direita, Tabata, na esquerda, Wesley, e centralizado, Alan Patrick. E, de centroavante, Ricardo Mathias.
O Inter perdeu a chance de ter Ricardo Mathias contra o Fluminense. No Maracanã, prevaleceu o velho e burocrático piloto automático: tem de jogar o medalhão
O jogo começou complicado. Em menos de meio minuto, o Bragantino já levou perigo. Pitta recebeu na esquerda do ataque. Clayton entrou de carrinho e foi driblado, mas o atacante perdeu tempo e Juninho chegou na hora certa para evitar o chute. Por alguns erros de passe, o Inter corria riscos, cedeu escanteios e contragolpes.
Brilho do guri
Na primeira jogada pela esquerda, com acertos de decisões, fez um gol. Wesley foi lançado pela esquerda, ganhou na velocidade de Nathan e cruzou na medida para Ricardo Mathias, que entrava como centroavante de verdade e deixou a ponta do pé na bola para abrir o placar, aos seis minutos.
O Bragantino esteve perto de empatar aos 13. Em nova chegada pela direita, Pitta deu um balãozinho em Clayton e rolou para trás. Lucas Barbosa chegou chutando e Rochet fez uma defesaça. Na volta, John John teve tempo para dominar, ajeitar e chutar. Clayton se recuperou e salvou em cima da linha.
Roger Machado, enfim, fez o óbvio.
Pênalti para o Inter
Depois de alguma instabilidade, o Inter voltou a levar perigo aos 29. Em jogada tramada, com troca de passes, Alan Rodríguez recebeu na entrada da área e chutou. A bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Na cobrança, Wesley recebeu na direita e cruzou. Na tentativa de bloquear, Nathan abriu o braço e cometeu pênalti. Alan Patrick cobrou sério, com categoria e precisão, no canto esquerdo: 2 a 0, aos 32.
Veja a análise do pênalti de Nathan:
Apesar da vitória, o Inter apresentava fragilidade defensiva. Aos 35, Laquintana cruzou, Juninho cortou parcialmente e Praxedes cabeceou, Rochet salvou. No contragolpe, Wesley arrancou pela esquerda, deu o tempo certo e ajeitou para Tabata, que concluiu perto do travessão.
Mais equilibrado depois desse lance, o Inter soube administrar a vantagem. E, mais do que isso, assustar o Bragantino em contra-ataques. Assim, encerrou a primeira etapa com boa vantagem.
Ricardo Mathias amplia no ínicio do segundo tempo
Que virou ótimo em meio minuto. A zaga do Bragantino tentou entregar chutando a bola em Wesley, mas Cleiton recuperou. Só que na sequência disso, um passe para trás foi uma assistência para Ricardo Mathias. Cara a cara com o goleiro, teve calma para marcar o terceiro.
Bragantino desconta
O Bragantino descontou aos nove. A bola estava com o Inter, Wesley errou o passe, e o time da casa recuperou. John John deu um passe por cima da defesa, Pitta ajeitou e chutou de esquerda. A bola desviou em Clayton e enganou Rochet, que não teve forças para defender.
Quase hat-trick
Ricardo Mathias esteve perto da consagração aos 13. Desta vez, o passe por cima foi de Alan Patrick. O centroavante e Alan Rodríguez entraram na área e o guri ficou com a bola. Sua conclusão de pé esquerdo passou ao lado da trave.
Aos 14, o Bragantino teve uma conclusão, com Praxedes, defendida por Rochet. Aos 15, o Inter respondeu com Tabata, e seu chute também foi seguro por Cleiton.
Roger, três minutos depois, fez suas primeiras mexidas. Ele tirou Alan Benítez para colocar Aguirre e Wesley para pôr Vitinho. Aos 24, a terceira troca foi a saída do goleador da noite, Ricardo Mathias, para a entrada de Borré.
Lá e cá
Aos 27, Vitinho bateu do bico da área e Gustavo Marques desviou para fora. Na cobrança do escanteio, a bola foi afastada e voltou para Alan Patrick. Ele acionou Bernabei, que cruzou na cabeça de Clayton. O goleiro do Bragantino fez uma grande defesa.
A resposta dos donos da casa teve inversão da direita para a esquerda. O passe de John John encontrou Davi Lopes, e o chute de primeira foi parar nas mãos de Rochet, muito atento para defender.
Bragantino com 10
O Bragantino ficou com um jogador a menos aos 35, mas não por expulsão. Pitta sentiu uma lesão muscular em um lance na área e não teve condições de continuar. Só que todas as trocas já haviam sido feitas.
Borré desperdiça chance
Aos 41, Borré perdeu uma chance clara. Vitinho foi acionado na esquerda e fez um cruzamento perfeito. Borré, quase sem goleiro, se atirou de cabeça na bola e concluiu para fora. Aos 45, o colombiano chegou a marcar, mas estava impedido.
Com a vantagem no placar e no campo, ficou mais fácil para o Inter administrar. O time deixa Bragança Paulista com esperanças renovadas e novas certezas para enfrentar o Flamengo.
Ouça os gols do Inter
Brasileirão - 19ª rodada - 9/8/2025
Bragantino (1)
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme (Cauê, 28'/2ºT); Gabriel (Fabinho, 11'/2ºT), Praxedes (Gustavo Neves, 23'/2ºT), John John, Lucas Barbosa (Borbas, 23'/2ºT) e Laquintana (Davi Gomes, 11'/2ºT); Pitta.
Técnico: Fernando Seabra.
Inter (3)
Rochet; Alan Benítez (Aguirre, 18'/2ºT), Clayton, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio, 32'/2ºT), Alan Rodríguez; Tabata (Bruno Henrique, 32'/2ºT), Alan Patrick e Wesley (Vitinho, 18'/2ºT); Ricardo Mathias (Borré, 24'/2ºT).
Técnico: Roger Machado.
Gol: Ricardo Mathias, aos 6, Alan Patrick, aos 32 minutos do 1º tempo; Ricardo Mathias, aos 32 segundos, Pitta, aos 9 minutos do 2º tempo.
Cartões amarelos: Gabriel; Bruno Tabata.
Local: Estádio Cícero Souza Marques, Bragança Paulista.
Público: 3.197.
Renda: R$ 106.080.
Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Alex dos Santos (SC). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Próximo jogo
Libertadores - Oitavas de final (ida)
- Quarta-feira, 13/8/2025 - 21h30min
- Maracanã
- Flamengo x Inter
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.