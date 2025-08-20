Negociação do Manchester City pode afetar saída de Vitão do Inter

Akanji pode ir para o Galatasaray. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Inter pode ver uma negociação do Manchester City afetar seu mercado de transferências. Interessado em Vitão, o Galatasaray, da Turquia, está próximo de contratar um zagueiro do clube inglês.

Nesta quarta-feira (20), o jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações, noticiou que o Galatasaray está próximo de contratar Manuel Akanji. Segundo Romano, o acordo entre os clubes está em vias de ser concluído, com os turcos pagando 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) pelo zagueiro suíço.

Sem proposta

Com a possível chegada de Akanji, o Galatasaray não deve avançar por Vitão. O clube chegou a enviar um emissário para Porto Alegre para observar o zagueiro colorado, mas não realizou nenhuma proposta ao Inter.

Pela situação financeira delicada, o Inter precisa vender e vê em Vitão um dos seus principais ativos. A direção sinaliza ao mercado que pretende receber 10 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) pelo jogador, com uma saída acontecendo apenas após o fim da participação do clube na Libertadores.