Choque de realidade
Na noite da eliminação do Inter para o Flamengo, torcida vai da esperança à resignação

Depois de receber o ônibus colorado com a Ruas de Fogo, 43 mil pessoas viram o time perder facilmente para o clube carioca

Valter Junior

