Na noite da eliminação do Inter para o Flamengo, torcida vai da esperança à resignação

Torcida colorada lotou o Beira-Rio e viu o time ser dominado pelo Rubro-Negro. Renan Mattos / Agencia RBS

Na noite de tudo ou nada para o Inter na Libertadores, o torcedor colorado fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar o time. Nada pareceu ser o suficiente para evitar nova derrota para o Flamengo, agora por 2 a 0, e a consequente eliminação na Libertadores na noite desta quarta-feira (20).

Os 43 mil presentes no Beira-Rio estenderam um tapete vermelho pela Padre Cacique para receber com pompa e circunstância o time antes do confronto pelas oitavas de final. As ruas de fogo foram o ponto mais alto da noite rubra. Aos poucos a energia quase palpável se dissipou.

O papel picado que jorrou do teto do Beira-Rio antes do início da partida pareciam estrelas caindo no seu, mas incapazes de fazerem os jogadores colorados brilharem. A medida causou um atraso de 21 minutos no início da partida.

— Que papelão! — se divertiu um torcedor, sem saber o desfechou dali a 90 minutos. — Transfere o jogo para amanhã — completou a brincadeira.

— Oh, agora vão tarrafear! — vibrou outro versado em pescaria ao ver redes serem utilizadas para acelerar a retirada da papelada.

Ruas de Fogo foi o ponto alto da noite para o lado colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

"Time sem indignação"

Foram os últimos instantes de bom humor nas arquibancadas. A tentativa de apoio perdurou até o fim do primeiro tempo, apesar do gol de Arrascaeta aos 26 minutos. Ao fim do primeiro tempo, algumas vaias foram abafadas por aplausos.

— Time sem indignação. Não chuta uma bola a gol — reclamou um colorado insatisfeito.

Quando o primeiro chute contra o gol do Flamengo foi disparado, aos 40 segundos do segundo tempo, uma vibração em formato de inconformidade ressoou.

— Um chute a gol, até que enfim.

Naquele momento o ânimo estava desbotado. A cada dividida perdida, uma lamentação.

— Não ganha uma no jogo de corpo.

A cada passe incompleto, uma reprovação.

— Parece que tá batendo bola com o meu filho. Passe cansado - explodiu um colorado experiente.

Os sinais de descrença se expandiam. Os colorados sentaram. Silenciaram a ponto de aos 17 minutos o hino do Flamengo ribombou atrás do gol defendido por Rochet. Um minuto depois, quando o segundo gol carioca saiu, os primeiros torcedores se dirigiram para a saída. Deram meia-volta após o lance ser anulado por impedimento.

Mas aos 25, muitos decidiram ser hora de ir para casar. O que tinha para ver estava visto. Os olhos colorados enxergaram eliminações demais no seu estádio nos últimos tempos. Poucos resistiram até o fim. Nem a bola na trave retomou o ânimo. O segundo gol do Flamengo, aos 42, foi recebido quase com indiferença.

O Inter está de novo eliminado. De novo no Beira-Rio. De novo após uma noite de apoio da torcida. Restou a resignação na volta para casa.