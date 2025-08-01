"Muito identificado com a história do clube", afirma Alan Rodriguez, apresentado pelo Inter 

Meia uruguaio esteve acompanhado do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, e do diretor esportivo, D'Alessandro. Geison Lisboa / Inter, Divulgação

Alan Rodriguez foi apresentado pelo Inter na tarde desta sexta-feira (1º), no Beira-Rio. O meio-campista pertencia ao Argentinos Juniors, da Argentina, e chega ao clube gaúcho com vínculo até dezembro de 2029. O uruguaio de 25 anos vestirá a camisa 14 no Colorado.

— Falo pouco português. Em 2017, vim a Porto Alegre e conheci o museu do Inter. Me sinto muito identificado com a história do clube — contou o uruguaio.

O meia uruguaio esteve acompanhado do vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, e do diretor esportivo, Andrés D'Alessandro, em sua coletiva de apresentação.

Ao ser questionado pelo longo tempo de negociação como o Inter, Alan Rodriguez revelou:

— Demorou porque existiam outras equipes que me queriam. O Boca Juniors me procurou. Já tinha dado minha palavra ao D'Alessandro. Sentia identificação com o clube. Pedi pra brigarmos juntos para a minha vinda. E fizemos isso

Carreira

Cria do Defensor de Montevidéu, começou a vida profissional no Boston River, em seu país natal. Em agosto de 2022, foi vendido ao Argentinos Juniors por cerca de R$ 10 milhões. Desde então, são 77 jogos por lá. Marcou oito gols e deu cinco assistências.

Com 1m70cm, tem mais destaque na movimentação e na ascensão sobre os companheiros, a ponto de ser capitão do time argentino. Apesar de atuar preferencialmente como segundo volante, também já foi utilizado mais adiante no meio-campo.