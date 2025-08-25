Momento atual do time é assunto de reunião do Conselho de Gestão do Inter

Presidente Barcelos se reuniu com seus pares de gestão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Conselho de Gestão do Inter se reuniu no início da tarde desta segunda-feira (25). Embora esses encontros sejam rotineiros e abordem diversos assuntos, após mais uma derrota na temporada o futebol acabou sendo um dos temas centrais.

Os dirigentes da alta cúpula colorada não discutem, neste momento, uma troca no comando técnico, mas sim a necessidade urgente de uma mudança de postura da equipe. Assim como o departamento de futebol, os integrantes do Conselho de Gestão também consideram fundamental essa alteração no vestiário.

Os sinais nesse sentido são considerados positivos. A cobrança feita entre os jogadores, ainda no vestiário do Mineirão, após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, já é vista como uma tentativa de mudança de padrão.

Dessa forma, Roger Machado terá mais uma oportunidade para reconduzir o time ao caminho das vitórias na temporada. A equipe acumula quatro derrotas consecutivas entre Libertadores e Brasileirão.

Caso não conquiste um resultado positivo contra o Fortaleza, no domingo (31), no Beira-Rio, a situação da comissão técnica se tornará praticamente insustentável. O Inter é apenas o 13° colocado na tabela do Brasileirão.