Mesmo em vantagem, goleiro do Flamengo descarta postura defensiva contra o Inter: “A gente vai jogar para vencer”

Rossi não foi vazado no primeiro confronto das oitavas de final. Adriano Fontes / Flamengo

A vitória por 1 a 0 sobre o Inter no Maracanã deixou o Flamengo em vantagem para o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Apesar disso, o goleiro Rossi descarta que o time carioca atue no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), de forma mais defensiva.

— Temos a vantagem, mas não temos que nos deixar influenciar por isso. Sabemos que, se não tomarmos um gol, vamos classificar. E, mesmo assim, a gente não vem para se defender. A gente vai jogar para vencer, porque isso vai nos deixar mais perto ainda da classificação — declarou o argentino em entrevista divulgada na Fla TV.

Além do confronto de ida pelo torneio continental, as duas equipes já se enfrentaram outras duas vezes neste ano, sem que o Rubro-Negro tenha sido derrotado em nenhuma oportunidade.

Na estreia do Brasileirão, em março, os times ficaram no empate em 1 a 1, no Rio de Janeiro. Já no último domingo (17), o Colorado escalou reservas e foi derrotado por 3 a 1, em Porto Alegre.

— A gente sabe que é uma final. Vai ser um jogo muito disputado, muito importante. Não só por jogar fora de casa, mas por ser um jogo decisivo pela Libertadores. É óbvio que a gente chega com uma vantagem, que conseguimos lá no Maracanã, mas é um jogo à parte, totalmente diferente do que já aconteceu — comentou o goleiro flamenguista.

O elenco rubro-negro realiza na tarde desta terça (19) o último treino no CT Luiz Carvalho, do Grêmio, que vai definir a escalação.

A maior dúvida está no ataque, entre Bruno Henrique, que marcou o gol da vitória no Maracanã, e Pedro, que balançou as redes duas vezes no Beira-Rio, no fim de semana.

Uma provável escalação tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Luiz Araújo (Plata), Arrascaeta e Samuel Lino; Bruno Henrique (Pedro).