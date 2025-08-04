Inter

Na bronca
Notícia

Mercado fala sobre a fase do Inter e projeta jogo contra o Fluminense: "Precisamos virar a chave"

Colorado foi derrotado pelo São Paulo no Beira-Rio e volta suas atenções à partida da Copa do Brasil na quarta-feira (6)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS