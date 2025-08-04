Mercado fala sobre a fase do Inter e projeta jogo contra o Fluminense: "Precisamos virar a chave"

Gabriel Mercado esteve de volta ao time titular do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de perder para o Fluminense na Copa do Brasil, o Inter voltou a ser derrotado, mas agora no Brasileirão. Jogando mais uma vez no Beira-Rio, o time de Roger Machado foi derrotado por 2 a 1 para o São Paulo neste domingo.

A partida marcou a volta de Mercado aos gramados após longo período afastado por uma lesão no joelho. O zagueiro argentino falou sobre o momento colorado após duas derrotas.

— É o momento de estar mais fechados que nunca. Corrigir e ter autocrítica pessoal para melhorar. Nos preparar que quarta temos uma final. Precisamos virar a chave — disse na saída do gramado.

O defensor também ficou na bronca com a arbitragem de Alex Gomes Stefano. O árbitro carioca assinalou falta de Borré em um lance que o colombiano posteriormente marcaria o gol de empate do Inter.

— Perguntei para o juiz, pois no começo do jogo ele falou que ia dar mesmo critério para os dois lados. Não entendi o que ele deu na falta do Borré no gol dele. Perguntei para ele qual era o critério. Ele não estava sendo justo — finalizou.

O time de Roger Machado volta a atuar na quarta-feira, no Maracanã, contra o Fluminense. Quem passar, avança para as quartas de final da Copa do Brasil.