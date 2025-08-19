Mano a Mano de Inter x Flamengo: comentaristas do RS, RJ e SP opinam sobre quem leva a melhor

Tem jogo grande, tem Mano a Mano. Nesta quarta-feira (20), Inter e Flamengo duelam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores e encerram a maratona de três confrontos seguidos entre si — a vantagem é flamenguista, por 1 a 0; no Brasileirão, o Rubro-Negro também levou a melhor.
Zero Hora consultou comentaristas de diferentes Estados, que escolheram os seus preferidos de Inter e Flamengo, posição por posição. O intuito da dinâmica foi comparar a possível diferença entre as perspectivas do RS e do centro do país.
E assim como nos dois últimos jogos, deu Flamengo. O Rubro-Negro venceu a votação com larga vantagem. O Colorado venceu apenas dois dos 12 duelos — um deles terminou empatado.
As opiniões são de Paulo César Vasconcellos (SporTV), Carlos Eduardo Lino (SporTV), André Hernan (Uol) e dos comentaristas do Grupo RBS Leonardo Oliveira, Diogo Olivier e Cristiano Munari.
O resultado do Mano a Mano de Inter x Flamengo
- Rochet 4x2 Rossi
- Aguirre 2x4 Emerson Royal
- Vitão 1x5 Léo Ortiz
- Juninho 0x6 Léo Pereira
- Bernabei 3x3 Alex Sandro
- Thiago Maia 0x6 Jorginho
- Alan Rodríguez 6x0 Allan
- Alan Patrick 0x6 Arrascaeta
- Bruno Tabata 0x6 Gonzalo Plata
- Wesley 0x6 Samuel Lino
- Ricardo Mathias 0x6 Pedro
- Roger Machado 0x6 Filipe Luis
Total: Inter 2x9 Flamengo (1 empate)
Os votos do Mano a Mano de Inter x Flamengo
Comentaristas RJ/SP
Paulo César Vasconcellos (SporTV) - Inter 1x11 Flamengo
— Aguirre tem mais segurança na marcação do que Emerson Royal. Na outra lateral o duelo é equilibrado, mas fico com Alex Sandro.
- Rossi; Aguirre, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Alan Rodriguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Carlos Eduardo Lino (SporTV) - Inter 3x9 Flamengo
— A média de investimento do Flamengo justifica a diferença na escalação.
- Rochet; Aguirre, Léo Ortiz, Léo Pereira e Bernabei; Jorginho, Alan Rodriguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.
André Hernan (Uol) - Inter 2x10 Flamengo
— O azar do Inter é que seus "fora de série" disputam com os "fora de série" do Flamengo.
- Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Bernabei; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Comentaristas do RS
Leonardo Oliveira - Inter 2x10 Flamengo
— O Flamengo é, hoje, o melhor time do continente, tem conta bancária de clube europeu e faz uso dela para contar com um grupo robusto, em que seus reservas entrariam de forma natural em boa parte dos rivais da Série A do Brasileirão, por exemplo.
- Rochet; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Diogo Olivier - Inter 4x8 Flamengo
— O trabalho de Filipe Luís é ótimo, mas com talento absurdo nas mãos, podendo escolher talentos de milhões em cada posição. Roger vai se equilibrando tirando leite de pedra.
- Rochet; Royal, Vitão, Léo Pereira, Bernabei; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luis.
Cristiano Munari - Inter 2x10 Flamengo
— Muito se fala da qualidade do elenco para tentar minimizar o trabalho de Filipe Luís, mas Roger já teve em suas mãos um Palmeiras, então melhor grupo do Brasil, sem entregar nada perto do que faz o técnico do Flamengo.
- Rochet; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Produção: Leo Bender
