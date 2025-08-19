Mano a Mano de Inter x Flamengo: comentaristas do RS, RJ e SP opinam sobre quem leva a melhor

Alan Patrick e Arrascaeta são os capitães do Colorado e do Rubro-Negro. Montagem sobre fotos / Paula Reis/Flamengo e Jefferson Botega/Agência RBS

Tem jogo grande, tem Mano a Mano. Nesta quarta-feira (20), Inter e Flamengo duelam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores e encerram a maratona de três confrontos seguidos entre si — a vantagem é flamenguista, por 1 a 0; no Brasileirão, o Rubro-Negro também levou a melhor.

Zero Hora consultou comentaristas de diferentes Estados, que escolheram os seus preferidos de Inter e Flamengo, posição por posição. O intuito da dinâmica foi comparar a possível diferença entre as perspectivas do RS e do centro do país.

E assim como nos dois últimos jogos, deu Flamengo. O Rubro-Negro venceu a votação com larga vantagem. O Colorado venceu apenas dois dos 12 duelos — um deles terminou empatado.

As opiniões são de Paulo César Vasconcellos (SporTV), Carlos Eduardo Lino (SporTV), André Hernan (Uol) e dos comentaristas do Grupo RBS Leonardo Oliveira, Diogo Olivier e Cristiano Munari.

O resultado do Mano a Mano de Inter x Flamengo

Rochet 4x2 Rossi

4x2 Rossi Aguirre 2x4 Emerson Royal

Vitão 1x5 Léo Ortiz

Juninho 0x6 Léo Pereira

Bernabei 3x3 Alex Sandro

Thiago Maia 0x6 Jorginho

Alan Rodríguez 6x0 Allan

6x0 Allan Alan Patrick 0x6 Arrascaeta

Bruno Tabata 0x6 Gonzalo Plata

Wesley 0x6 Samuel Lino

Ricardo Mathias 0x6 Pedro

Roger Machado 0x6 Filipe Luis

Total: Inter 2x9 Flamengo (1 empate)

Os votos do Mano a Mano de Inter x Flamengo

Comentaristas RJ/SP

Paulo César Vasconcellos (SporTV) - Inter 1x11 Flamengo

— Aguirre tem mais segurança na marcação do que Emerson Royal. Na outra lateral o duelo é equilibrado, mas fico com Alex Sandro.

Rossi; Aguirre, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Alan Rodriguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Carlos Eduardo Lino (SporTV) - Inter 3x9 Flamengo

— A média de investimento do Flamengo justifica a diferença na escalação.

Rochet; Aguirre, Léo Ortiz, Léo Pereira e Bernabei; Jorginho, Alan Rodriguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

André Hernan (Uol) - Inter 2x10 Flamengo

— O azar do Inter é que seus "fora de série" disputam com os "fora de série" do Flamengo.

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Bernabei; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Comentaristas do RS

Leonardo Oliveira - Inter 2x10 Flamengo

— O Flamengo é, hoje, o melhor time do continente, tem conta bancária de clube europeu e faz uso dela para contar com um grupo robusto, em que seus reservas entrariam de forma natural em boa parte dos rivais da Série A do Brasileirão, por exemplo.

Rochet; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Diogo Olivier - Inter 4x8 Flamengo

— O trabalho de Filipe Luís é ótimo, mas com talento absurdo nas mãos, podendo escolher talentos de milhões em cada posição. Roger vai se equilibrando tirando leite de pedra.

Rochet; Royal, Vitão, Léo Pereira, Bernabei; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Cristiano Munari - Inter 2x10 Flamengo

— Muito se fala da qualidade do elenco para tentar minimizar o trabalho de Filipe Luís, mas Roger já teve em suas mãos um Palmeiras, então melhor grupo do Brasil, sem entregar nada perto do que faz o técnico do Flamengo.

Rochet; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Alan Rodríguez, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

