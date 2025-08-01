Liberado pelo Inter, Fernando completa dois meses longe dos gramados

Camisa 5 segue deve retornar a Porto Alegre nos próximos dias. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Dois meses longe dos gramados, o volante Fernando segue o tratamento convencional programado pelo departamento médico do Inter.

Ele se recupera de uma lesão ligamentar no joelho direito e, como não houve necessidade de cirurgia, o repouso absoluto nesses primeiros dois meses foi fundamental para auxiliar na reconstituição do ligamento cruzado posterior.

Devido à necessidade de repouso total, o jogador foi liberado pela diretoria para permanecer com a família em Goiânia. Nos próximos dias, porém, ele retornará a Porto Alegre para uma reavaliação e também para dar início a uma nova etapa da recuperação.

Relembre o caso

A lesão de Fernando ocorreu no dia 1º de junho, durante a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, no Beira-Rio. Nesta sexta-feira (1º), o volante completa dois meses de recuperação. O departamento médico do Inter não estipulou um prazo para seu retorno aos gramados, mas a tendência é que isso ocorra apenas no final da temporada.

Aos 38 anos, Fernando tem contrato com o Inter até dezembro de 2025. Por enquanto, não há conversas em andamento sobre uma possível permanência do volante para a próxima temporada.