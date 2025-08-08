Leitores de Zero Hora opinam sobre a permanência de Roger no Inter; veja resultado da enquete

Roger estará à frente do Colorado contra o Bragantino no Brasileirão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, na última quarta-feira (6), a pressão externa pela demissão de Roger Machado do comando técnico do Inter aumentou.

Mesmo com o insucesso no Rio de Janeiro, a direção colorada optou pela manutenção do treinador à frente da equipe. A partir da permanência de Roger, Zero Hora propôs uma enquete para saber a opinião dos leitores.

Ao todo, 1.172 pessoas responderam à pergunta "Direção do Inter acerta ao manter Roger Machado como técnico?". Entre elas, 69,9% concordaram com a permanência do técnico. Por outro lado, 30,1% discordaram da decisão tomada pelos dirigentes colorados.

Confira o resultado da enquete

