Justiça condena mais um ex-dirigente do Inter por desvios milionários

Emídio foi condenado por 209 práticas de estelionato e também por organização criminosa Fernando Gomes / Agencia RBS

A Justiça condenou o ex-vice-presidente de Patrimônio do Inter Emídio Marques Ferreira a 10 anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado por crimes cometidos durante a gestão 2015-16. Ele também terá de indenizar o clube pelos desvios de verbas do período. A sentença é consequência da Operação Rebote, do Ministério Público, que apurou ilegalidades no comando no clube naquele biênio. Cabe recurso da decisão.

Emídio Ferreira foi condenado por 209 práticas de estelionato e também por organização criminosa. Junto aos demais dirigentes condenados da época, o então presidente Vitorio Piffero e o vice de Finanças Pedro Affattato, ele teria participado de desvios de verbas em obras do Beira-Rio. Todos eles terão de ressarcir os cofres do clube em mais de R$ 12 milhões. Ferreira também terá de pagar uma multa de R$ 607 mil.

Segundo o MP, os dirigentes teriam desviado do Inter cerca de R$ 12,8 milhões, destinados a oito empreiteiras – uma inativa e outras existentes só no papel ou sem porte para atender ao clube. Além da pena de prisão, os réus e os donos das empresas condenadas devem ressarcir o clube de todos os valores obtidos indevidamente. A divisão dos valores ainda não foi estabelecida.

Em sentenças anteriores, a Justiça condenou Vitorio Piffero a 10 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por estelionato e formação de quadrilha. Já Affatato, antigo vice-presidente de finanças, recebeu uma pena de 19 anos e oito meses pelos dois crimes e por lavagem de dinheiro. Eles recorrem em liberdade.

Procurada, a defesa de Emídio Ferreira, por meio do advogado Ramiro Goulart, afirmou:

"Recebemos com tranquilidade a decisão judicial de parcial procedência em relação a Emídio Ferreira. Um apelo ao Tribunal está em elaboração. Seguimos confiantes na Justiça".