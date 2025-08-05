Inter

Sentença
Notícia

Justiça condena mais um ex-dirigente do Inter por desvios milionários

Emídio Marques Ferreira, então vice de Patrimônio, foi condenado a 10 anos de prisão e terá de indenizar o clube por crimes na gestão 2015-16

Rafael Diverio

