Jogadores do Inter são alvo de protesto de torcedores após derrota para o Flamengo; veja vídeo

O grupo se reuniu na saída dos jogadores. Tomás Hammes / Grupo RBS

Um grupo de torcedores protestou e pressionou os jogadores do Inter depois da derrota para o Flamengo na noite de domingo (17), no Beira-Rio. Os colorados esperaram a saída dos atletas no estacionamento do estádio.

O grupo se reuniu na saída dos jogadores, que passam por uma passarela e caem direto no estacionamento. Ali, os torcedores cobraram os atletas pelas derrotas para o Flamengo pelo Brasileirão e na última quarta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Contratado há algumas semanas, o uruguaio Alan Rodríguez foi o único que se salvou da pressão e foi aplaudido.

Em determinado momento, o grupo cercou veículos dos atletas. Nomes como Rochet e Bernabei, embora destaques recentes em campo, foram questionados pelos torcedores. O goleiro, por não ter jogado contra o Flamengo, e o lateral pelas falhas na marcação.

Confira o vídeo: