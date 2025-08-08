Jogador do Inter afirma ser vítima de chantagem com exposição de "material pessoal"

Bernabei é o titular da lateral esquerda do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O lateral-esquerdo Bernabei informou que está sendo "alvo de chantagem envolvendo a divulgação de material de caráter estritamente pessoal". Em nota em seu Instagram, o jogador do Inter diz que está tomando as medidas cabíveis e se desculpou com a família e o clube.

Não há informações sobre o teor do material. Nas últimas semanas, Bernabei teve o nome envolvido em um suposto caso extraconjugal. Antes da divulgação de nomes, no dia 29 de julho, véspera de iniciar os confrontos com o Fluminense na Copa do Brasil, um boato envolvendo atletas do clube foi abordado pelo Inter com ironia em suas redes sociais.

Nem atleta nem clube farão comentários a respeito da situação por orientação jurídica. Confira a nota na íntegra:

"O atleta Alexandro Bernabei informa que está sendo alvo de tentativa de chantagem envolvendo a divulgação indevida de material de caráter estritamente pessoal.

As medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Bernabei pede desculpas à sua família, que é o que mais importa para ele, e ao Sport Club Internacional, pelo desconforto gerado.

Por orientação jurídica, não serão feitos comentários adicionais sobre o caso no momento."