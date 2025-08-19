Jejum de Valencia: relembre outros centroavantes que enfrentaram secas de gol no Inter

Rafael Moura é um dos jogadores que enfrentaram o jejum de gols recentemente. Félix Zucco / Agencia RBS

Não é novidade que Enner Valencia vive atualmente o seu pior momento desde que chegou ao Inter, na metade de 2023. O jogador até teve um bom começo de temporada, incluindo um gol de falta na final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, mas voltou a ser atormentado por uma seca de gols.

Após a derrota para o Flamengo por 3 a 1 pelo Brasileirão, o equatoriano chegou ao 17° jogo sem balançar as redes pelo Colorado. O último gol de Valencia foi marcado no dia 6 de abril, quando o Inter venceu o Cruzeiro por 3 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A quantidade de jogos sem gols é um marco negativo na carreira do atleta. Apesar disso, Valencia não é o centroavante com o maior tempo sem gols pela equipe nos últimos anos.

GZH relembra outros cinco casos recentes. Os números são do ogol.com.

Wellington Paulista - 23 jogos

No clube, o centroavante fez 10 gols em 45 partidas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Centroavante clássico, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Wellington Paulista defendeu o Inter em 2014. Na época, ele não conseguiu se firmar na equipe e viu Rafael Moura ser o titular na maioria dos jogos.

Naquela época, o centroavante ficou sete meses, que totalizaram 23 jogos, sem balançar as redes.

Rafael Moura - 22 jogos

Rafael Moura fez 29 gols em 121 jogos em sua passagem pelo Inter. Félix Zucco / Agência RBS

O jogador chegou no Inter em 2012 e deixou o clube no começo de 2016. Neste período, Rafael Moura foi tricampeão gaúcho e marcou três vezes em clássicos Gre-Nal. Entretanto, a passagem do atleta não foi apenas de bons momentos.

Em 2015, quando já não figurava mais entre os titulares, ele chegou a emendar 22 jogos sem marcar.

Brenner - 18 jogos

Apesar da marca negativa, Brenner encerrou a passagem pelo Inter com 13 gols em 28 jogos. Félix Zucco / Agencia RBS

Em 2016, o Inter contratou o jogador que tinha se destacado no Juventude pelo Campeonato Gaúcho daquele ano. Brenner foi ter maior destaque em 2017, quando teve um bom começo de temporada, incluindo um gol em Gre-Nal, na Arena.

Ainda em 2017, o atleta enfrentou 18 partidas sem balançar as redes. O período negativo fez com que o jogador fosse negociado com o Botafogo.

Eduardo Sasha - 17 jogos

No Inter, Sasha disputou 149 jogos e marcou 30 gols. André Ávila / Agencia RBS

Cria da base colorada, o atacante esteve vinculado ao Inter até 2017, sendo que entre 2012 e 2013 defendeu o Goiás por empréstimo. O ano de 2016 ficou marcado pelo único rebaixamento da história do Inter. Eduardo Sasha estava no elenco e também conviveu com uma má fase pessoal.

Durante 17 partidas seguidas da temporada, Sasha ficou sem marcar gols. O período durou quase quatro meses.

Alario - 17 jogos

Alario deixou o Inter com cinco gols em 36 jogos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Quando Borré foi contratado para atuar ao lado de Valencia, ideia que até hoje não se concretizou, Alario foi anunciado como um "reserva de luxo". Por mais que o começo da passagem do jogador tenha sido promissor, ele amargou uma sequência negativa em 2024, ano que defendeu as cores do Inter.

Ao todo, foram 17 jogos sem balançar as redes, um período que durou cerca de quatro meses. A má fase culminou na negociação do atleta com o Estudiantes após o término da temporada.