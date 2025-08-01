Inter x São Paulo: tudo sobre o jogo da 18ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e São Paulo se enfrentam neste domingo (3), às 20h30min, pela 18ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Pensando na decisão com o Fluminense pela Copa do Brasil, Roger Machado escalou um time praticamente todo reserva.

Na competição de pontos corridos, o Colorado vem de empate com o Vasco, na última rodada. Já o São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1.

Escalações para Inter x São Paulo

Inter: Rochet; Clayton Sampaio, Mercado e Juninho; Alan Benítez, Luís Otávio, Alan Rodríguez, Tabata e Bernabéi; Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem para Inter x São Paulo

Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Rejane Caetano da Silva (trio do RJ). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde assistir a Inter x São Paulo

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e São Paulo

Inter

O momento é de tensão. A derrota para o Fluminense na partida de ida da Copa do Brasil, somada ao empate contra o Vasco na última rodada, acendeu os alertas. Priorizando o duelo com o Flu, Roger preservou a maioria dos titular. Vitão está fora, suspenso pelo STJD. Alan Patrick também não foi relacionado, por causa de uma virose.

Leia Mais Embalado, São Paulo deve ter força máxima contra o Inter para tentar manter bom momento com Crespo

São Paulo

Depois de fazer 3 a 1 no Fluminense, o São Paulo preservou alguns titulares e, ainda assim, venceu pela Copa do Brasil. Fez 2 a 1 no Athletico-PR, em casa. Neste jogo, Wendell sentiu uma lesão e será desfalque contra o Inter.

Ingressos para Inter x São Paulo

Sócios podem levar um acompanhante gratuitamente. Valores para sócios Campeão do Mundo: de R$ 14 a R$ 119; Nada vai nos Separar: de R$ 42 a R$ 239. Não sócios: de R$ 70 a R$ 220. Para a área Coração do Gigante, clique aqui.