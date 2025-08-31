Inter x Fortaleza na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Inter entrou em campo neste domingo (31) para encarar o Fortaleza, pelo Brasileirão. O Colorado venceu a partida por 2 a 1 e agora encontra-se na 10ª posição na tabela. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Acompanhe os lances de Inter x Fortaleza