Inter x Fortaleza hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), às 20h30min, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de derrota, na última rodada, fora de casa, para o Cruzeiro. O Fortaleza também perdeu, em casa, para o Mirassol.
Escalações para Inter x Fortaleza
Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado
Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Britez, Ávila e Bruno Pacheco; Rosseto, Matheus Pereira, Lucas Prior e Pochetino; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Renato Paiva
Arbitragem para Inter x Fortaleza
João Vitor Gobi (SP) auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Onde assistir a Inter x Fortaleza
Como chegam Inter x Fortaleza
Inter
O Colorado precisa dar a volta por cima e terá a chance de um bom resultado em casa. Vitinho assume o lugar de Wesley, que está de saída do clube. Borré é ausência certa, pois foi expulso na última rodada.
Fortaleza
Britez e Breno Lopes voltam após cumprirem suspensão. Em má fase, a equipe nem vencendo sairá da vice-lanterna.
Ingressos para Inter x Fortaleza
As vendas para sócios começaram na segunda-feira (25) e vão até o dia do jogo, às 21h30min. Para público em geral, comercialização dos bilhetes começou nesta quarta-feira (27) e vai até o intervalo da partida.
