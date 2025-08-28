Inter x Fortaleza: a projeção de público para o jogo que pode definir o futuro de Roger Machado

Beira-Rio deve ter público abaixo do esperado no próximo domingo (31). Inter/ Divulgação

O confronto do Inter com o Fortaleza, neste domingo (31), no Beira-Rio, poderá ser decisivo para a permanência de Roger Machado. O treinador corre risco de demissão em caso de tropeço. E o momento complicado vivido pela equipe faz com que o torcedor ainda não se mostre tão mobilizado para o jogo.

Até o início da tarde desta quinta-feira (28), a projeção do clube indicava uma presença tímida. São esperados cerca de 15 mil torcedores em uma partida que pode trazer mudanças importantes no vestiário colorado.

Para tentar atrair o maior número possível de torcedores ao Beira-Rio, a direção lançou promoções. Sócios têm preços especiais nas áreas livres do estádio, e os acompanhantes de sócios, exceto da modalidade Coloradinho, pagam apenas R$ 10 pelo ingresso.

A partir desta sexta (29), conforme a disponibilidade, a venda será estendida ao público em geral. O bilhete mais barato para não-sócios custa R$ 70.

Inter e Fortaleza jogam no próximo domingo, às 20h30, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O time de Roger Machado é o 13° colocado na tabela, com 24 pontos conquistados.