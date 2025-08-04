Inter usa exemplos recentes da Libertadores para inspirar virada em 2025

Roger precisa de vitória sobre o Fluminense. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O momento do Inter é de pressão. Dirigentes, jogadores e comissão técnica estão pressionados. Uma derrota para o Fluminense, nesta quarta-feira (6), pela Copa do Brasil, pode acarretar em mudanças importantes.

No entanto, a pauta, neste momento, não envolve a projeção de troca na comissão técnica — mas, sim, a busca por uma superação já vista nesta temporada.

Confiança no trabalho

Os dirigentes do Inter mantêm confiança no trabalho de Roger Machado e usam como exemplo sucessos recentes. As vitórias sobre o Nacional-URU e o Bahia, na fase de grupos da Libertadores, são lembradas como momentos decisivos de recuperação.

Esses dois jogos foram cruciais para a classificação do Inter às oitavas de final da Libertadores. No Uruguai, Roger Machado também chegou pressionado. Sem Borré e Valencia, o treinador apostou em Ricardo Mathias no ataque. O jovem foi o autor do gol que abriu a vitória por 2 a 0, em Montevidéu.

Classificação no grupo da morte

Contra o Bahia, no último jogo da fase de grupos, o Inter saiu atrás no placar. No entanto, rapidamente os comandados de Roger Machado conseguiram o empate e, em seguida, o gol da virada. A vitória garantiu a liderança no considerado grupo da morte na Libertadores.

Situação parecida

A situação desta quarta-feira (6) é semelhante. O Inter vai ao Rio de Janeiro precisando vencer o Fluminense. O jogo vale a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e pode definir o futuro do técnico Roger Machado. Em caso de insucesso, mudanças na comissão técnica não podem ser descartadas.

— Não é pauta mudança no departamento. Nossa situação é que temos jogo na quarta e não trabalhamos com essa hipótese. Temos confiança total no Roger. Precisamos todos ter uma autocrítica, fazer uma remobilização. Fizemos uma cobrança para todos — disse o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, após a derrota para o São Paulo.

Do que o Inter precisa