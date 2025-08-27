Inter terá movimentações discretas na reta final da janela de transferências

No momento, Bisol e outros dirigentes estão focados em blindar Roger Machado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Até o dia 2 de setembro, o Inter deve ter poucas movimentações na janela de transferências. A direção tem priorizado retomar um bom momento na temporada, mas não fecha portas para negócios.

Neste momento, há mais chances de saídas, ainda que os movimentos sejam tímidos. Eventuais chegadas estão condicionadas justamente à necessidade de reposição a alguma venda.

Vitão recebeu sondagens recentes, mas o clube definiu que o zagueiro só sairá no fim do ano, mesmo se for vendido agora. A direção pede 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação) para liberar o atleta.

Ricardo Mathias recebeu uma sinalização de oferta do Al-Nassr. Os sauditas acenaram com 7 milhões de dólares (R$ 37,9 milhões na cotação atual), valor que o Inter não aceitaria para liberar o centroavante de 19 anos.

Busca por reforços

Em termos de chegadas, a direção até admite que possa buscar um lateral esquerdo para ser alternativa a Bernabei, mas há confiança que Victor Gabriel possa suprir esta posição no elenco.

Por este motivo e pela situação financeira delicada, não há grandes movimentos em busca de reforços. Ainda assim, se concluir algum negócio de chegada, será por oportunidade de mercado.