Inter terá de repetir campanha de 2024 no Brasileirão para alcançar Libertadores 2026

Richard será titular com a ausência de Thiago Maia Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter terá de repetir a campanha de 2024 no Brasileirão para voltar à Libertadores em 2026. Ao menos, é o que mostram projeções matemáticas atuais da principal competição nacional. Com só um campeonato pela frente, o time de Roger Machado inicia, às 18h30min de sábado, contra o Cruzeiro, tentativa de recuperação para voltar ao G-6. Justamente contra o adversário que marcou a arrancada do ano passado.

Foi contra o Cruzeiro, no Mineirão, o jogo símbolo da sequência de 16 jogos de invencibilidade, a maior do clube desde a implantação dos pontos corridos. Naquela noite de 28 de agosto, os colorados ficaram com um a menos ainda no primeiro tempo, por conta da expulsão de Rogel, e, em uma partida de muita entrega com direito a defesa de Anthoni em pênalti de Kaio Jorge, seguraram o 0 a 0.

Quando caiu da Copa Sul-Americana nos playoffs para o Rosario Central e ficou apenas com o Brasileirão, faltavam 24 jogos. Eram 20 da temporada regular e mais quatro atrasados por conta da enchente. Portanto, cinco a menos do que tem agora.

Aproveitamento ideal

Naqueles 24 jogos exclusivos do Campeonato Nacional, obteve 13 vitórias, sete empates e quatro derrotas, totalizando 63,8% de aproveitamento.

É exatamente o que precisa agora. O Mirassol, atual sexto colocado, tem 60% de aproveitamento. Para chegar a esse nível, os colorados terão de conquistar 63% dos pontos em disputa. Basicamente, ganhar dois de cada três jogos. É justamente a campanha do Cruzeiro, adversário deste sábado, no primeiro turno.

— Vamos retomar o Campeonato Brasileiro. Fazer a mesma sequência justamente na minha chegada aqui, no ano passado. É buscar a possibilidade de voltar até a zona de Libertadores, se dedicando apenas ao Brasileirao. Essa é a motivação a partir de agora — disse Roger após a queda para o Flamengo.

Para o jogo deste sábado, Roger não terá três jogadores. Dois reservas, Valencia e Vitinho, estão suspensos por três cartões amarelos. Um titular, Thiago Maia, ficou em Porto Alegre tratando de uma lesão. Richard deve ser seu substituto.