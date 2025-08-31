Inter tenta se reencontrar diante de um adversário totalmente desesperado

Inter espera muito de Alan Patrick para se recuperar Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Nessa espécie de chance final para a retomada do Inter na temporada, o Fortaleza teria tudo para ser um bom adversário. Em má fase, na zona de rebaixamento, eliminado da Libertadores, o time do Ceará poderia ser o oponente ideal para sair da crise. Mas os colorados estão ressabiados. Por isso, o jogo das 20h30min deste domingo, no Beira-Rio, tem alta carga de tensão.

Começando pelo Inter. E pelo lado de fora do campo. Há promoção de ingressos para sócios, que podem levar um acompanhante por R$ 10. Mas não existe tanta empolgação, o horário está longe do convidativo. Por isso, a expectativa é de que não tenhamos 20 mil torcedores nas arquibancadas.

Em campo, a equipe pode ter novidades. Bruno Tabata foi vetado pelo departamento médico. A tendência é pela utilização de dois pontas de origem. Um deles será Carbonero, recuperado de lesão.

O outro deve ser Vitinho. Isso porque Wesley, titular até a partida passada, está em negociação com o Al-Rayyan, do Catar, por cerca de R$ 60 milhões, dos quais o Inter tem direito a 50%. No meio-campo, volta Thiago Maia. E na frente, a ausência de Borré, suspenso, fortalece a presença de Ricardo Mathias.

Adversário cambaleante

De parte do Fortaleza, o cenário é dramático. Com 20 jogos, soma apenas 15 pontos, e ocupa a vice-lanterna. O time, que já vinha cambaleante com Juan Pablo Vojvoda, não reagiu como esperado com Renato Paiva. Foram somente três vitórias no Brasileirão.

— O Fortaleza não vence há sete jogos. Se estender a imagem, dos últimos 18 jogos, tem uma vitória (contra o Bragantino, em 26 de julho). Os últimos dias foram de muita tensão. O clube vendeu Gustavo Mancha e Kervin. Contra o Inter, além dos jogadores negociados, não terá também Marinho, suspenso pelo terceiro amarelo. Dois retornos são esperados, Breno Lopes e Brites. A dúvida é pelo aproveitamento de Moisés — relata o setorista do clube para o GE.Globo, Juscelino Filho.

Retorno de Moisés

A história de Moisés é curiosa. Sua última partida foi justamente contra o Inter. Naquele jogo, sofreu uma lesão grave no músculo posterior da coxa esquerda ao ser empurrado por Deyverson na comemoração do gol. Que acabou anulado por impedimento após revisão do VAR.