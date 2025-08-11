Inter tenta recuperar Carbonero para decisão contra o Flamengo

Roger poderá contar com Carbonero em breve. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Enquanto a comissão técnica do Inter projeta estratégias para encarar o Flamengo, pela partida de ida da Libertadores, no Maracanã, o departamento médico trabalha para recuperar um atleta para o jogo da volta. Há chances de Carbonero estar à disposição de Roger Machado. Por outro lado, Gabriel Mercado necessita de tempo maior de tratamento.

Ambos os atletas tiveram problemas musculares há menos de uma semana, no dia 6, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, no Maracanã. O colombiano apresentou lesão no adutor da coxa esquerda, considerada simples, segundo comunicado divulgado nos últimos dias: sem relação com as lesões anteriores.

Já o argentino teve lesão na panturrilha direita. Não houve projeção pública sobre os prazos para os retornos.

Quando ele volta?

Conforme apurou Zero Hora, o Inter trabalha com a possibilidade de volta de Carbonero, no dia 20, no Beira-Rio, com o Flamengo. Ele está em evolução física, segundo a fisioterapia, e deverá ser testado nos próximos dias pela comissão técnica para verificar as condições. Antes, precisa passar pelo retreinamento. Há otimismo nos bastidores da liberação na próxima semana.

Situação de Mercado

Sobre Gabriel Mercado não há tantas esperanças. Ele teve diagnosticada uma lesão na panturrilha direita. O problema é considerado simples, mas o contexto gera cautela. O zagueiro, de 38 anos, voltou de lesão ligamentar no joelho direito e o imprevisto é normal nesse tipo de situação.