Inter tenta corrigir erros com saídas de jogadores

Zagueiros Rogel e Kaique Rocha deixaram o Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O mercado de transferências do Inter, até o momento, tem sido marcado mais por saídas do que por chegadas. Nos últimos dias, o departamento de futebol liberou o zagueiro Kaique Rocha, o lateral-esquerdo Ramon e o meio-campista Diego Rosa. Três jogadores que não corresponderam às expectativas após poucos meses no Estádio Beira-Rio.

Kaique retornou ao Inter respaldado pelos números apresentados no rebaixado Athletico Paranaense em 2024. No entanto, somou apenas cerca de 15 minutos em campo na atual temporada e deixou o clube rumo ao Casa Pia, de Portugal. Sua contratação havia sido elogiada por Roger Machado.

— Ele é um zagueiro promissor, teve experiência fora, voltou e teve bons momentos. É um zagueiro de imposição na bola aérea, muito rápido e com bom passe — comentou Roger sobre o defensor de 24 anos.

Fato é que Kaique Rocha foi embora do Inter sem deixar saudades, e sem uma explicação mais clara sobre os motivos que levaram Roger a não utilizá-lo. A negociação com o clube português rendeu aos cofres colorados 400 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões).

Escolha técnica

Outro atleta que não convenceu no primeiro semestre foi o lateral Ramon. Contratado junto ao Olympiacos, da Grécia, o jogador de 23 anos assinou contrato até 2027, em uma transação que girou em torno dos R$ 9 milhões. Sem aprovar, após apenas 12 jogos na temporada, ele foi emprestado ao Vitória. A decisão teve caráter técnico.

Roger chegou a improvisar Victor Gabriel na lateral esquerda, preterindo o reserva imediato de Bernabei. O treinador justificou sua escolha:

— A escolha foi técnica. Vejo que o Ramon, embora sempre muito interessado em nos ajudar, não vive um bom momento. Queremos recuperá-lo — disse Roger após a partida contra o Vitória.

Por fim, o Inter se despediu do meio-campista Diego Rosa. Contratado com aval da comissão técnica e do departamento de futebol, o jogador deixa o Beira-Rio para atuar no Apoel, do Chipre. A saída ocorreu após um acordo com o Grupo City, detentor de seus direitos econômicos, que vendeu o atleta ao Apoel. Desde fevereiro no Inter, Diego Rosa participou de apenas sete partidas com a camisa colorada.

— A minha responsabilidade é total. Os atletas que eu não indiquei, eles foram aprovados pela comissão técnica, né? Dentro da política de contratações do clube. Minha responsabilidade é cem por cento, sempre, né? E os erros e os acertos, eles vão acontecer, né? — disse Roger após a eliminação na Copa do Brasil.

Antes da reabertura da janela de transferências, o Inter já havia liberado dois jogadores após o fim de seus contratos com o clube: o zagueiro Rogel e o lateral-direito Nathan não tiveram seus empréstimos renovados.

A saída desses atletas abre espaço no elenco e alivia a folha salarial, mas não significa, necessariamente, que o clube buscará reposições no mercado. Desde a reabertura da janela de transferências, o Inter contratou apenas dois reforços: Alan Rodríguez e Alan Benítez.