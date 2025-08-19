Inter tem chance contra o Flamengo na Libertadores? Assista ao podcast

Inter aposta no fator local para avançar na Libertadores. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Inter e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio, desta vez pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores.

Na ida, os cariocas levaram a melhor e venceram por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. O Colorado consegue reverter a desvantagem? Quem avança às quartas de final?

Assista ao Mapa da Copa:

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.