Inter se reapresenta e faz primeiro treino para jogo decisivo pela Libertadores; veja a projeção de time

Preservados pelo Brasileirão, titulares trabalharam no gramado do CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O elenco do Inter se reapresentou na tarde desta segunda-feira (18) para o primeiro treino visando ao confronto decisivo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores.

A atividade contou com a presença dos titulares, que haviam sido preservados no jogo do Brasileirão. A única exceção ficou por conta do lateral Aguirre, improvisado do lado esquerdo em um time inteiramente reserva que foi utilizado no domingo (17).

VEJA TAMBÉM Inter bi da América: especial de GZH relembra título histórico que completa 15 anos

O Colorado volta a treinar na tarde desta terça (19). A tendência é de repetição da mesma formação que atuou no Maracanã, na semana passada, com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Mathias.

A partida de volta das oitavas de final da Libertadores será disputada a partir das 21h30min de quarta, no Beira-Rio. Como perdeu o confronto de ida por 1 a 0, o Inter precisa de uma vitória pelo placar mínimo para levar a disputa por pênaltis. Vitória por mais de um gol dá a vaga durante os 90 minutos.