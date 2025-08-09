Inter reencontra Praxedes, antiga promessa que tenta a volta por cima no Bragantino

Meio-campista entrou em cinco dos últimos 10 jogos do Bragantino. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O Inter terá diante do Bragantino, às 18h30min de sábado (9), um reencontro com um velho conhecido. Trata-se de Bruno Praxedes, meia do time paulista campeão da Copinha de 2020 pelo Colorado.

Hoje com 23 anos e bem abaixo do que seu potencial apontava, Praxedes vem aos poucos retomando a titularidade na equipe de Bragança Paulista, após dois empréstimos nas últimas temporadas e um período sem ser sequer relacionado.

Joia colorada

Ele chegou ao Celeiro de Ases ainda na adolescência, oriundo dos juniores do Fluminense. Sempre considerado como promissor, foi ainda mais valorizado após a conquista da Copa São Paulo de 2020, sobre o Grêmio, nos pênaltis. Foi um dos pilares da equipe colorada naquele torneio.

Muito por isso e também pelas primeiras atuações no profissional, chegou a ser citado entre os cem jovens promessas do futebol para 2021 pelo jornal português A Bola. À época, o Shakhtar Donetsk o sondou. Mas foi o Bragantino quem formalizou proposta pelo jogador, então com 19 anos, e o tirou do Inter em junho daquele ano, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na ocasião).

Perda de espaço e retorno

Foi, e é até hoje, a contratação mais cara do time paulista. O início dessa relação até foi promissor: nos 10 primeiros jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Porém, com o passar do tempo, o desempenho caiu e, consequentemente, o meia foi perdendo espaço.

Em 2023, Praxedes foi emprestado ao Vasco. Foram 35 jogos pela equipe carioca, dois gols marcados e uma assistência. Em 2024, um novo empréstimo, agora para Athletico-PR, onde disputou somente oito jogos.

Retornou ao Bragantino neste ano. Após um período apenas de treinos, começou a ser relacionado com maior frequência desde maio. De lá pra cá, atuou em cinco — um deles como titular — dos últimos 10 jogos e vem tentando recuperar seu bom futebol e a confiança da torcida. Pode estar entre os 11 iniciais novamente no Beira-Rio, contra o clube que o lançou para o futebol.

Produção: Leo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.