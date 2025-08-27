Inter recebe líderes de torcida organizada no CT Parque Gigante

Organizada foi ao Beira-Rio conversar com a diretoria. Matheus Trindade / Agência RBS

O segundo treinamento do Inter para encarar o Fortaleza teve a presença de líderes de uma torcida organizada para uma conversa com a direção nas dependências do CT Parque Gigante. A conversa, pacífica, teve tom de cobrança, durou alguns minutos e movimentou o ambiente.

Fora de campo, segundo informações colhidas, os dirigentes, após o treinamento, tiveram um encontro com cerca de 15 integrantes da organizada Guarda Popular. Eles foram recebidos na área privada, com anuência da instituição, para serem ouvidos. A principal reivindicação deles envolvia o rendimento do time, que vem de quatro derrotas consecutivas, acumulando eliminações na Libertadores e Copa do Brasil.

Cobrança

Houve cobrança para os membros presentes do departamento de futebol. O Colorado foi representado pelo vice-presidente de futebol e diretor esportivo, respectivamente, José Olavo Bisol e D’Alessandro, ídolo como atleta. Eles deram justificativas pelas quedas nas competições e prometeram evolução já contra o Fortaleza.

Além da promessa de melhora contra o Fortaleza, os dirigentes pediram apoio durante a partida. Houve uma espécie de pacto de incentivo no confronto para evitar grandes protestos.

Como foi o treino