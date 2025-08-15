Inter pode ter time reserva contra o Flamengo pelo Brasileirão

Técnico Roger Machado comandou penúltimo treino nesta sexta-feira. Divulgação / Inter

O Inter deve enfrentar o Flamengo, pelo Brasileirão, com um time inteiramente reserva. O confronto válido pela 20ª rodada será disputado às 18h30min, de domingo (17), no Beira-Rio.

Preservados da atividade da manhã desta sexta-feira (15), os titulares seriam resguardados para o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, contra a mesma equipe carioca, quando o Colorado precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no Maracanã.

Se confirmada a escolha por uma formação alternativa, a escalação teria: Rochet (Anthoni); Benítez, Clayton, Victor Gabriel e Pablo; Richard, Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado; Borré e Valencia.

— O Campeonato Brasileiro é importante, mas essa partida vem bem no meio de uma disputa. A gente vai ver quem vai estar bem recuperado para o domingo, mas serve também como uma ferramenta para o próximo jogo decisivo da Libertadores. É trabalhar forte, descansar os caras e contar com o apoio do nosso torcedor — projetou o técnico Roger Machado ainda no Rio de Janeiro.

Desfalque certo é o meia Bruno Tabata, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Bragantino, na última rodada, e precisará cumprir suspensão.

Por outro lado, a lista de relacionados pode contar com o retorno de Óscar Romero, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Porém, o atleta não atua desde o fim de maio, quando utilizado no empate com o Sport, em Recife.

Um último treino ainda será realizado na manhã deste sábado (16), com portões fechados, no CT Parque Gigante.