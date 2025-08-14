Inter perde para o Flamengo e decidirá oitavas da Libertadores no Beira-Rio

Se a classificação do Inter para as oitavas de final da Libertadores for conquistada, tons de heroísmo terão de surgir no Beira-Rio na próxima semana. Sem nem mesmo um único flash de brilho ofensivo no Maracanã, o Inter perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira (13), no Maracanã. Para se classificar, a equipe colorada terá de vencer em casa por dois ou mais gols de diferença. Se for por um gol, a disputa da vaga será nos pênaltis.

Será uma overdose de Flamengo no Beira-Rio. A começar no domingo (17), quando os dois times voltam a se enfrentar, mas pelo Brasileirão. Depois, a partida decisiva na quarta-feira (20).

A estratégia colorada foi simples e dividida em duas etapas. A primeira era não deixar o Flamengo jogar. A segunda, ver o que aconteceria quando tivesse a posse de bola. Nos primeiros 45 minutos, o Flamengo jogou. E nos poucos momentos em que o Inter teve a bola, nada aconteceu.

Quando Ricardo Mathias quase dividiu com a zaga na pequena área após investida de Aguirre, no primeiro lance de algum perigo da equipe gaúcha, o placar estava 1 a 0 para o Flamengo. Já passava da meia hora de jogo.

Quatro minutos antes, aos 27, Bruno Henrique, havia aberto o placar para o Flamengo. Apesar de todo o volume dos cariocas, o gol saiu de bola parada. A origem do escanteio foi uma jogada individual de Samuel Lino contra três colorados defensores. A cobrança de Luiz Araújo encontrou a cabeça de Bruno Henrique, pela quinta vez o atacante marcou contra o Inter. Não havia o que Roche pudesse fazer.

Foi um destino natural para um time que ultrapassou os 80% de posse de bola em alguns momentos. Com menos de 180 segundos de jogo, o Flamengo havia sofrido uma falta nas proximidades da área, cavado um escanteio e finalizado uma vez. O cenário perdurou por toda a primeira etapa.

Nos momentos em que teve a bola, o time de Roger Machado tentava fazer uma ligação direta do Leme ao Pontal. Dê-lhe bola longa para Ricardo Mathias disputar no alto. Camisa 10 colorado, Alan Patrick tentou uma arrancada aos 44 minutos. Antes de ingressar na área foi desarmado. O Inter encerrou o primeiro tempo com apenas três toques na grande área rubro-negra.

Segundo tempo

Do vestiário, o Inter saiu com o mesmo uniforme e os mesmos jogadores, mas com outra postura. Alan Patrick e Ricardo Mathias deixaram de marcar os volantes do Flamengo e pressionaram os zagueiros. O resultado foi uma maior presença ofensiva colorada.

O posicionamento mais avançado manteve o Flamengo longe da área de Rochet e o Inter mais perto da de Rossi. O goleiro flamenguista utilizou as mãos pela primeira vez no jogo. Com 15 minutos, o time gaúcho tinha finalizado duas vezes e conseguido um escanteio. Uma evolução em relação ao primeiro tempo, mas insuficiente para causar danos na defesa adversária.

Depois dos 20 minutos, O Flamengo voltou a controlar as ações. A reação colorada arrefeceu. O jogo passou a ser disputado entre as intermediárias. Bruno Henrique visou ao ângulo aos 25. A bola saiu pela linha de fundo. No único lance de perigo do segundo tempo, Rochet salvou com os pés chute de Luiz Araújo.

Confira a entrevista de Roger Machado:

Libertadores — oitavas de final (ida) — 13/8/2025

FLAMENGO (1)

Rossi; Emerson Royal (Varela, INT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araújo, 37’/2ºT), Luiz Araújo e Samuel Lino (Everton, 26’/2ºT); Plata (Carrascal, 26’/2ºT) e Bruno Henrique (Pedro, 37’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

INTER (0)

Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Gustavo Prado, 42’/2ºT), Alan Rodríguez (Bruno Henrique, 42’/2ºT); Bruno Tabata (Richard, 32’/2ºT), Alan Patrick, Wesley (Vitinho, 26’/2ºT); Ricardo Mathias (Norré, 32’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

GOL: Bruno Henrique, aos 27min do 1º tempo

CARTÃO AMARELO: Varela (F)

ARBITRAGEM: Dario Herrera, auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez. VAR: Hernán Mastrángelo (quarteto argentino)

PÚBLICO: 68.453 (total)

LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Próximo jogo

Domingo, 17/8 – 18h30min

Inter x Flamengo

Beira-Rio – Brasileirão (20ª rodada)