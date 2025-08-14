Inter

No Maracanã
Inter perde para o Flamengo e decidirá oitavas da Libertadores no Beira-Rio

Gol do time carioca foi marcado por Bruno Henrique no primeiro tempo. Colorado, que teve boa atuação na etapa final, precisa vencer na próxima quarta-feira por dois gols de diferença para se classificar

Valter Junior

