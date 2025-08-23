Inter perde para o Cruzeiro e aumenta pressão sobre o técnico Roger Machado

Em mais uma jornada de paupérrima criação ofensiva, o Inter perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 (gols de Matheus Pereira e Kaio Jorge, Tabata descontou) no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão. A quarta derrota seguida do time aumenta a pressão sobre Roger Machado, que não consegue reagir após as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores. A equipe permanece na segunda metade da tabela de classificação, e, neste momento precisa mais olhar para Z-4 do que para G-6.

Roger repetiu 10 dos 11 jogadores que haviam iniciado a partida de quarta-feira (20). A única mudança foi Richard no lugar de Thiago Maia, que ficou em Porto Alegre tratando de um desconforto muscular. No Cruzeiro, força máxima, mesmo tendo o clássico contra o Atlético-MG na próxima quarta (27), pela Copa do Brasil.

Entusiasmado pela torcida, o Cruzeiro iniciou a partida tentando pressionar o Inter. Mas, bem postado defensivamente, o time colorado resistiu bem nos primeiros 10 minutos. Faltava, porém, oferecer alguma espécie de contragolpe para não ficar só sofrendo.

Aos 11, o dono da casa chegou pela primeira vez. Lucas Romero recebeu na entrada da área e bateu, Rochet espalmou.

Na segunda conclusão, aos 18, gol. O Cruzeiro teve espaço, trocou passes, fez a bola chegar da direita para a esquerda, onde estava Wanderson. Ele ajeitou para Matheus Pereira, que, com categoria, encobriu Rochet, que estava muito adiantado e não alcançou.

Menos mal para o Inter que a resposta não demorou seis minutos para ser dada. Bernabei avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. Tabata dominou, ajeitou e chutou no canto, longe de Cássio: 1 a 1.

Depois do empate, o Inter novamente parou de incomodar o Cruzeiro. Os mineiros subiram a velocidade e voltaram a pressionar. Aos gaúchos, cabia apenas se defender.

Até o intervalo, foram duas finalizações com perigo. Na primeira, Rochet saiu jogando errado com os pés, a jogada se desenvolveu do lado direito e chegou a Wanderson, na esquerda. O ex-jogador colorado bateu e o goleiro se redimiu fazendo boa defesa. Na outra, em rebote de um cruzamento, Lucas Silva arriscou de fora da área e concluiu à esquerda de Rochet.

Segundo tempo

Roger manteve o time na volta para o segundo tempo. E o panorama dos minutos iniciais foi o mesmo do primeiro tempo, com tentativa de imposição do Cruzeiro e eventuais estocadas do Inter.

A primeira oportunidade foi dos donos da casa. Wanderson recebeu na esquerda, marcado por Vitão. Ele fez um cruzamento no segundo pau e Christian, sozinho, cabeceou para fora.

E assim como no primeiro tempo, o Cruzeiro marcou aproveitando mais uma falha colorada. Bernabei tentou achar Wesley e ambos erraram. William se antecipou e roubou a bola. Ele avançou e entregou para Kaio Jorge, na passada. O goleador do campeonato, cara a cara com Rochet, teve calma para cavar e fazer 2 a 1.

A desvantagem fez Roger mexer no time. Foram três trocas: saíram Richard, Ricardo Mathias e Wesley, entraram Borré, Carbonero e Luis Otávio.

O Inter deu uma pequena melhorada com as mudanças. Mas em meia hora, seguia sem concluir. O mais próximo que teve foi um cruzamento de Bernabei que Borré não alcançou por pouco.

Mais troca. Saiu Bruno Tabata, entrou Gustavo Prado.

O Cruzeiro seguia incomodando. Matheus Henrique, da entrada da área, chutou nas mãos de Rochet. Logo depois, Gabigol recebeu na área e bateu forte, Rochet, atento defendeu. Só depois disso, o Inter, enfim, concluiu no gol. Carbonero, pela esquerda, ganhou de Fabrício Bruno e chutou, Cássio fez boa defesa.

Nos minutos finais, Roger fez a última troca. Raykkonen ingressou na vaga de Alan Rodríguez. Mas não havia nem força nem qualidade, mais uma vez, para buscar algum resultado melhor. E, como ato final, Borré levou cartão vermelho por entrada forte em Christian.

A análise da expulsão de Borré:

A narração dos gols de Cruzeiro 2x1 Inter:

Brasileirão 2025 – 21ª rodada – 23/8/2025

Cruzeiro (2)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva (Eduardo, 31'/2ºT), Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira (Gabigol, 31'/2ºT), Wanderson (Matheus Henrique, 22'/2ºT) e Kaio Jorge (Kenji, 41'/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

Inter (1)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard (Luis Otávio, 18'/2ºT), Alan Rodríguez (Raykkonen, 39'/2ºT), Bruno Tabata (Gustavo Prado, 31'/2ºT), Alan Patrick, Wesley (Carbonero, 18'/2ºT); Ricardo Mathias (Borré, 18'/2ºT). Técnico: Roger Machado.

GOLS: Matheus Pereira (C), aos 18, Bruno Tabata (I), aos 24 minutos do 1º tempo; Kaio Jorge (C), aos 10 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas Romero (C); Bruno Tabata, Juninho, Bernabei, Vitão, Gustavo Prado (I).

CARTÃO VERMELHO: Borré (I).

LOCAL: Mineirão, Belo Horizonte.

PÚBLICO: 44.402 pessoas.

RENDA: R$ 2.711.389,70.

ARBITRAGEM: Matheus Delgado Candancan (Fifa-SP), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Próximo jogo

Brasileirão – 22ª rodada

Inter x Fortaleza (Beira-Rio)

31/8/2025 – 20h30min