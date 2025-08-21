Inter perde novamente para o Flamengo e dá adeus à Libertadores 2025

Foi a terceira derrota seguida do Inter para o Rubro-Negro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Está adiado o sonho do Tri. Está terminada a temporada de Copas. Depois de ter perdido por 1 a 0 no Rio, o Inter voltou a ser derrotado pelo Flamengo, agora por 2 a 0, gols de Arrascaeta e Pedro, desta vez no Beira-Rio com mais de 43 mil pessoas, e está fora da Libertadores nas oitavas de final.

A partida escancarou a diferença entre os dois times e marcou a terceira vitória seguida dos cariocas contra os gaúchos em um intervalo de sete dias. Nem as ruas de fogo, uma marca da torcida colorada e que pintou a região de vermelho foi suficiente para dar a volta no placar. Resta ao time de Roger Machado apenas o Brasileirão, competição em que ocupa a 12ª posição após 20 rodadas.

Na entrada dos times no gramado, além da grande festa da torcida, houve uma chuva de papel picado brilhoso. Mas muita, muita quantidade, que tomou conta do gramado, dando um aspecto estrelado ao verde do campo. A equipe de limpeza, com dois funcionários, entrou em campo para tentar reduzir os danos, mas era bastante trabalho. Então, mais quatro pessoas entraram com redes para ajudar. E aí, sim, resolveram o problema. O início da partida teve um atraso de 21 minutos.

Quando a bola rolou, o Inter achou espaço na defesa do Flamengo, pelo lado esquerdo já no primeiro toque na bola. Bruno Tabata avançou, mas preferiu cruzar em vez de chutar, e a zaga, atenta cortou.

Aos poucos, o entusiasmo inicial do Inter foi arrefecendo. O jogo foi ganhando a normalidade que servia ao Flamengo. Por mais que não criasse, ficava com a bola, cavava faltas, matava tempo. Conseguiu chegar, mesmo, só aos 23. Após intensa troca de passes, Varela recebeu na área, ajeitou e bateu, mas por cima, sem perigo para Rochet.

Na segunda chegada, o Flamengo marcou. Eram 27 minutos, novamente rodando a bola, o passe foi para a esquerda. Samuel Lino bateu sem tanta força e Rochet falhou, defendeu de manchete. O rebote ficou com Varela, que escorou para trás e Arrascaeta empurrou para a rede: Flamengo 1 a 0.

A primeira conclusão do Inter levou meia hora para ocorrer. E nem foi perigosa. Aguirre, de fora da área, bateu meio de voleio, Rossi defendeu sem problemas.

O Flamengo arrastou o primeiro tempo a seu ritmo e terminou a etapa inicial em vantagem ainda maior do que a construída no Rio.

Segundo tempo

Foi com esse cenário em mente que Roger mexeu no time no intervalo. Ele tirou Bruno Tabata e colocou Borré. Era uma espécie de tudo ou nada.

Mas depois de uma tentativa de ataque pela esquerda, com cruzamento e corte da defesa visitante, foi o Flamengo que levou perigo. Aos cinco minutos, Arrascaeta cobrou falta para a área, Saúl cabeceou e Rochet fez uma grande defesa. Na volta, Léo Ortiz tentou de calcanhar e o goleiro salvou novamente. Aos 10, em falta da entrada da área, Léo Pereira bateu forte, a bola estourou na barreira e voltou para ele, que chutou novamente, mas sem perigo.

Sem a reação esperada, Roger mexeu no time novamente. Ele tirou Wesley e Alan Rodríguez para colocar Carbonero e Vitinho. A saída de Alan Rodríguez desagradou a torcida e houve até gritos de "Burro".

Os espaços aumentaram consideravelmente. E o Flamengo chegou a marcar mais uma vez, com Bruno Henrique, mas ele estava impedido.

Enfim, o Inter teve uma chance real. Eram 38 minutos. Aguirre recebeu na direita e cruzou. A zaga do Flamengo se atrapalhou, Borré jogou o corpo na bola e acertou a trave.

Roger fez a última tentativa, colocando Valencia no lugar de Ricardo Mathias. Em sua primeira participação, não conseguiu dominar um passe de Vitão. A diferença ficou ainda mais clara aos 43 minutos. Quando a bola chegou em Pedro, que havia entrado no lugar de Bruno Henrique, ele só colocou para a rede e liquidou a fatura. Ganhou quem tem mais qualidade, mais força e mais dinheiro.

Libertadores – Oitavas de final (volta) – 20/8/2025

Inter (0)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Vitinho, 15'/2ºT), Alan Patrick, Bruno Tabata (Borré, int.), Wesley (Carbonero, 15'/2ºT); Ricardo Mathias (Valencia, 39'/2ºT). Técnico: Roger Machado

Flamengo (2)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 44'/2ºT); Jorginho, Saúl, Plata (Wallace Yan, 44'/2ºT), Arrascaeta (Luiz Araujo, 39'/2ºT) e Samuel Lino (Cebolinha, 44'/2ºT); Bruno Henrique (Pedro, 29'/2ºT). Técnico: Filipe Luis

Gols: Arrascaeta, aos 27 minutos do 1º tempo; Pedro aos 43 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Juninho, Bernabei; Varela

Local: Beira-Rio

Público: 43.581 (39.475 pagantes)

Renda: R$ 1.816.062

Arbitragem: Esteban Ostojich, auxiliado por Carlos Barreiro e Agustín Berisso. VAR: Andrés Cunha (todos do Uruguai)

Próximo jogo

Brasileirão — 21ª rodada

23/8/2025 — 18h30min

Mineirão

Cruzeiro x Inter

