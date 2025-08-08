Inter perde dois titulares por lesão para duelos contra o Flamengo; entenda

Mercado está fora dos próximos jogos do Inter. Ricardo Duarte / Inter

O Inter divulgou os relacionados para o jogo contra o Bragantino, no sábado (9), às 18h30min. O que chama a atenção são os desfalques. Gabriel Mercado e Carbonero estão fora do jogo pelo Brasileirão e dos próximos compromissos da temporada. Ou seja, ambos desfalcam o time nos duelos contra o Flamengo pela Libertadores.

O zagueiro teve uma lesão na panturrilha direita, enquanto o atacante teve uma lesão no adutor da coxa esquerda, que não tem relação com problemas anteriores.

Mercado havia voltado a jogar recentemente, após quase um ano fora por conta de uma lesão no joelho. Ainda não há previsão de retorno para o argentino, tampouco para o colombiano.