Inter perde dois atacantes por suspensão para a próxima rodada do Brasileirão

Embora o pensamento do Inter esteja no confronto da Libertadores, a derrota para o Flamengo na noite deste domingo (17) deixou um prejuízo para a próxima rodada do Brasileirão: Enner Valencia e Vitinho estão suspensos.
A dupla, atualmente considerada reserva pelo técnico Roger Machado, recebeu o terceiro cartão amarelo diante da equipe carioca e desfalcará o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O confronto está agendado para ocorrer no próximo sábado (23), a partir das 18h30min, no Mineirão.
Antes de viajar a Minas Gerais, o Inter decide a sobrevivência na Libertadores nesta quarta-feira (20) contra o mesmo Flamengo.
Derrotado no jogo de ida, o Colorado precisa vencer por um gol de diferença para levar aos pênaltis, ou por dois gols para avançar às quartas de final.
