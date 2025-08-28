Inter não fecha as portas quanto ao futuro de Borré e Valencia

Borré e Valencia não são considerados inegociáveis. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A dupla Borré e Valencia ocupa espaço relevante na folha salarial do elenco colorado. Mas em baixa, os dois perderam a condição de titulares e hoje não passam de opções no banco de reservas. Apesar da confiança da direção no potencial dos atacantes estrangeiros, o clube não fecha as portas para futuras negociações.

O caso mais urgente é o de Valencia. O equatoriano tem contrato com o Inter até junho de 2026, mas, a partir de janeiro do próximo ano, já poderá assinar um pré-contrato e deixar o clube sem que o Colorado receba compensação financeira. Uma renovação, neste momento, está descartada. Caso não surjam propostas até dezembro, a tendência é de que Valencia siga no Beira-Rio até o fim do vínculo.

Contratualmente, a situação de Rafael Borré é mais tranquila. O colombiano tem vínculo com o Inter até dezembro de 2028. Assim como Valencia, Borré não é considerado um atleta inegociável. Até agora, porém, nenhuma proposta oficial chegou ao clube.

Após a derrota para o Cruzeiro, o diretor executivo André Mazzuco foi questionado sobre a possibilidade de negociações envolvendo a dupla. Ele não descartou saídas, mas reiterou a confiança na recuperação de ambos:

— Tem preceitos básicos. Primeiro, ter uma oferta que realmente faça sentido para o clube; depois, que também faça sentido para o jogador e que o atleta queira ir. A janela ainda está aberta. Borré e Enner, se você perguntar para qualquer clube, qualquer um gostaria de tê-los no elenco. Não podemos desconsiderar o tamanho desses caras pelo momento que estão vivendo. Precisamos achar a melhor versão deles novamente, para que voltem a nos ajudar. Mas, claro, se houver negociações para atletas do Internacional, não especificamente do nosso centroavante, que façam sentido para o clube e para os jogadores, aí fecha a matemática para você fazer a negociação — disse Mazzuco em coletiva.

A tendência é de que o Inter não faça novas movimentações até o fechamento da janela de transferências, dia 2 de setembro. Assim, o ataque colorado seguirá com Ricardo Mathias como titular, enquanto Borré e Valencia permanecem como alternativas no banco.