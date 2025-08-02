Inter mira entrosamento e soluções contra o São Paulo antes da decisão na Copa do Brasil

Roger definirá o time do Inter em treino neste sábado (2). Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Além dos três pontos, o Inter buscará contra o São Paulo, neste domingo (3), dar entrosamento e ritmo de jogo aos novos reforços e, ainda, encontrar novas soluções para a partida decisiva contra o Fluminense, na quarta (6), pela Copa do Brasil.

O técnico Roger Machado definirá a escalação em treino na tarde deste sábado (2), mas a tendência é de que o time seja misto, com alguns titulares sendo preservados por conta do desgaste.

Seja no início, seja no decorrer da partida, os reforços contratados recentemente pelo clube devem ganhar minutos, em especial os volantes Richard e Alan Rodríguez, que ainda não estrearam com a camisa colorada, e o lateral Alan Benítez, que atuou em apenas dois jogos.

Além disso, o volante Luís Otávio, que está ganhando protagonismo com Roger Machado, e o atacante Vitinho, voltando de lesão, também estão cotados a aparecer na equipe.

Punido pelo STJD, o zagueiro Vitão é desfalque mais uma vez por suspensão e deve dar lugar a Clayton Sampaio.

No mais, a quantidade de titulares preservados dependerá das avaliações a serem feitas na atividade de sábado.

Provável time do Inter

Ao que tudo indica o Inter irá a campo com: Rochet; Alan Benítez (Braian Aguirre), Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Bernabei; Richard (Ronaldo, Luis Otavio), Thiago Maia; Wesley, Bruno Tabata, Vitinho (Carbonero); Borré.

Entre as caras novas, quem for bem pode se credenciar como alternativa para a partida contra o Fluminense, na quarta (6), pela Copa do Brasil, quando o Inter terá que reverter uma desvantagem de 2 a 1.

O jogo contra o São Paulo, neste domingo (3), será às 20h30min, no Beira-Rio.