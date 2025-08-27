Inter marca reunião para debater situação financeira do clube e possíveis modelos de SAF

Beira-Rio será o palco da primeira reunião. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter começará nesta semana a debater o futuro financeiro do clube. A primeira reunião para abrir os estudos entre as duas comissões já foi convocada. O Colorado analisará a possibilidade de instalação de SAF e qual modelo poderá ser adotado pelo clube.

Segundo apurou Zero Hora, o primeiro encontro será na sexta-feira (29), às 16h, no Beira-Rio. A Comissão Especial do Conselho Deliberativo será composto por ex-presidentes. O objetivo é selecionar e contratar consultoria externa para trabalhar na construção de alternativas para a estrutura jurídica e para o modelo de governança e financiamento.

O tema será apresentado pelo presidente Alessandro Barcellos para Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, Pedro Záchia e Sérgio Juchem, o único que não presidiu o clube, mas que tem longos serviços prestados ao Inter, inclusive, como presidente do Conselho Deliberativo. Eles foram convidados para conhecer a pauta e depois avançar com alternativas.

Comité técnico

Em paralelo, também foi instituído um comitê técnico para a apreciação do assunto. Os nomes designados têm notoriedade nas áreas jurídica, financeira, de marketing e empresarial.

O prazo para o Inter finalizar a pauta é até o final de dezembro. Após a conclusão dos estudos, o clube deverá levar qualquer alteração estatutária para a apreciação do Conselho Deliberativo.