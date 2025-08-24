Inter libera atacante Lucca para o Ceará

Lucca deixa o Inter após 71 partidas e três gols. André Ávila / Agencia RBS

O atacante Lucca está deixando o Inter rumo ao Ceará. O contrato do atleta com o clube gaúcho, que se encerrava no final de 2025, será rescindido, sem valores envolvidos na negociação. O Colorado mantém um percentual dos direitos do jogador.

Lucca é natural de Fortaleza e foi formado na base do Ceará. Em 2020, o atacante deixou a equipe cearense para atuar no sub-20 colorado.

Destaque na base, estreou pelo profissional do Inter em 2023. Ao todo, foram 71 partidas, três gols e quatro assistências. Seu último jogo pelo time de Roger Machado foi em junho, na derrota do Inter para o Fluminense, pelo Brasileirão.

No sábado (23), Léo Condé, técnico do Ceará, confirmou a contratação do atleta de 22 anos em entrevista coletiva após o empate com o Grêmio: