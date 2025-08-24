Inter libera atacante Lucca para o Ceará

O atacante Lucca está deixando o Inter rumo ao Ceará. O contrato do atleta com o clube gaúcho, que se encerrava no final de 2025, será rescindido, sem valores envolvidos na negociação. O Colorado mantém um percentual dos direitos do jogador.
Lucca é natural de Fortaleza e foi formado na base do Ceará. Em 2020, o atacante deixou a equipe cearense para atuar no sub-20 colorado.
Destaque na base, estreou pelo profissional do Inter em 2023. Ao todo, foram 71 partidas, três gols e quatro assistências. Seu último jogo pelo time de Roger Machado foi em junho, na derrota do Inter para o Fluminense, pelo Brasileirão.
No sábado (23), Léo Condé, técnico do Ceará, confirmou a contratação do atleta de 22 anos em entrevista coletiva após o empate com o Grêmio:
— O Lucca é um jogador que foi formado pelo clube. Centroavante, posição que hoje temos Pedro (Raúl), Guilherme e o próprio Pedro Henrique pode fazer essa função. Ele chega para agregar e o dia a dia vai mostrar. A gente vai tentar fazer a melhor escolha para os jogos em prol do Ceará.