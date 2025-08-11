Inter faz primeiro treino de olho no confronto contra o Flamengo

Vitão está liberado para enfrentar o Flamengo. Filype Maciel / Inter/Divulgação

O treino desta segunda-feira (11) aconteceu com portões fechados e teve, no gramado, um trabalho para os reservas. Os titulares fizeram apenas atividades físicas.

Vitão, que esteve suspenso em São Paulo, treinou com o time suplente, em campo reduzido. O zagueiro volta à equipe no Rio de Janeiro, junto de Braian Aguirre, que foi preservado no fim de semana.

Em Bragança, as entradas de Bruno Tabata e Alan Rodriguez no time fizeram com que Wesley fosse devolvido ao lado esquerdo de ataque. A parceria do atacante com Bernabei também agradou ao treinador.

Provável escalação

A tendência é de que Roger Machado escale equipe contra o Flamengo com Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Na manhã desta terça-feira (12), o técnico comandará o último treino antes da partida. Após, o elenco embarca para o Rio de Janeiro.