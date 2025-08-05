Inter estuda manter três zagueiros contra o Fluminense

Adailton, Roger e Roberto Ribas tentam achar soluções no Inter Duda Fortes / Agencia RBS

Na tentativa de algo diferente que dê ao Inter o placar necessário na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a formação de domingo pode ser repetida. Por mais que tenha perdido para o São Paulo por 2 a 1, o sistema com três zagueiros não desagradou ao técnico Roger Machado. Sua insatisfação foi maior com o desempenho individual de alguns jogadores do que com o coletivo. A ideia ganha apoio de analistas para ser usada no Maracanã, na noite de quarta-feira (6), contra o Fluminense.

É preciso dizer, antes de tudo, que a manutenção do 3-5-2 se daria porque Mercado foi um dos melhores em campo. Mesmo fora de combate há quase um ano, o zagueiro voltou como se não tivesse sofrido a ruptura do ligamento do joelho em setembro do ano passado. Sua permanência, portanto, ajudaria a dar solidez.

Mesmo que tenha sido um teste específico, para espelhar um adversário que usa o 3-5-2, Roger não descartou mantê-la, apesar da óbvia decepção com o resultado:

— A mudança foi pensada para alterar o desenho do ataque, ter laterais em amplitude, equilibrar o meio. Foi pontual, mas pensando em uma solução. Gostaria de ter conquistado três pontos para ter confiança em repetir.

"Roger está mais do que autorizado a fazer novas escolhas"

Para o comentarista Diogo Olivier, se usar novamente esse modelo no Maracanã, o resultado pode ser diferente. E a manutenção do novo sistema em detrimento à retomada do antigo é uma alternativa válida para tentar reencontrar um time que ruiu no desenho anterior:

— Riscar fora da caixa para buscar a virada é um dever. Um trio com Vitão e Victor Gabriel é diferente de um com Clayton e Juninho. Mercado de líbero, saindo Wesley em má fase. A linha de cinco protege melhor o espaço do contra-ataque às costas de Bernabei. Aí ele vira atacante e traz Carbonero para dentro, perto da área, em auxílio a Alan Patrick. Do outro lado, o pulmão de Aguirre. Abrindo o meio, Luiz Otávio com Thiago Maia. Em vez de Borré, o tesão juvenil de Ricardo Mathias. Se vai dar certo é outra história, mas Roger está mais do que autorizado a fazer novas escolhas e mudar. É um dever, em nome do tamanho do Inter, eu diria.

"Três zagueiros para marcar um centroavante pode gerar uma inferioridade"

Analista tático do Grupo RBS, Cristiano Munari entende que a formação funcionou relativamente bem contra o São Paulo, apesar da derrota. Mas vê outra nominata no meio-campo como mais adequada para enfrentar o Fluminense, e uma diferença entre os dois times:

— O São Paulo contava com dois atacantes, Luciano e André Silva, o Fluminense normalmente joga com um homem por dentro, o Everaldo, e dois pontas. Ter três zagueiros para marcar um centroavante pode gerar uma inferioridade para o Inter em outros setores. E no Maracanã não haverá um segundo volante como Alan Rodríguez. Roger poderia ser ousado montando o time com Tabata nessa função para ser um auxílio a Alan Patrick. Precisando ganhar e com três zagueiros, por que não ousar com os dois meia juntos?

Para avançar direto na Copa do Brasil, o Inter terá de vencer por dois ou mais gols no Maracanã. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá a vaga ao Fluminense.