Inter encerra preparação para jogo contra o Flamengo; veja a provável escalação

Roger está sob pressão após eliminação da Copa do Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter está pronto para disputar os primeiros 90 minutos do confronto decisivo com o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores.

A base do time que venceu o Bragantino, pelo Brasileirão, será mantida. Na manhã desta terça-feira (12), no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado definiu a estratégia para o jogo no Maracanã.

Roger terá duas mudanças na escalação colorada para a partida contra os cariocas. Aguirre volta à lateral direita no lugar de Alan Benítez. Após cumprir suspensão no Brasileirão, Vitão também retorna ao time e será companheiro de Juninho na zaga.

O restante do time será o mesmo que atuou em Bragança Paulista. Mais uma vez, Borré e Valencia ficarão como opções no banco de reservas, enquanto Ricardo Mathias será o centroavante titular.

Encerrado o prazo estabelecido para o protocolo de concussão da CBF, o volante Richard retornou aos treinamentos com bola no CT e fica como opção para o duelo com os cariocas. Já Mercado e Carbonero, com lesões musculares, seguem fora.

O provável time do Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Ricardo Mathias.

No início da tarde, em voo fretado, a delegação colorada viajará ao Rio de Janeiro. A partida contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, está marcada para as 21h30min desta quarta-feira (13), no Maracanã.