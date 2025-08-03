Inter encaminha saída do lateral-esquerdo Ramon 

Desde que chegou ao Inter, em janeiro, Ramon somou apenas 12 jogos com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Divulgação / Inter

O Inter deve confirmar em breve a saída do lateral Ramon. Aos 24 anos e fora dos planos, o jogador deve ter como destino o Vitória. O atleta deve ser emprestado até o fim da temporada. Faltam poucos ajustes para o anúncio oficial por parte do clube baiano.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge.globo e confirmada por Zero Hora.

Neste momento, já há um acordo entre o Vitória e o lateral. Entre os clubes, ainda restam alguns detalhes para que o jogador seja liberado para viajar a Salvador.

Recentemente, Ramon perdeu espaço em Porto Alegre. Victor Gabriel vinha sendo a alternativa de reposição após o retorno de Bernabei.