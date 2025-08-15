Inter empresta atacante para clube do interior paulista

Atleta de 23 anos tem contrato com o Colorado até o fim de 2027. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter repassou o atacante Gabriel Barros ao Botafogo-SP, de Ribeirão Preto. O jogador de 23 anos estava emprestado ao Criciúma e agora defenderá o clube do interior paulista pelo restante da Série B.

Barros foi comprado pela diretoria colorada em 2023 junto ao Ituano, tendo contrato até dezembro de 2027.

Empréstimos

No total, disputou sete jogos, sem marcar um gol. Após a rápida passagem pelo Beira-Rio, foi emprestado para Atlético-GO e Avaí.

— No Ituano fiz ótimos Paulistas, e depois o Internacional me contratou. Na verdade, eu estava tendo uma sequência e sendo feliz dentro de campo. Depois, em 2024, optei por ser emprestado porque não tive paciência de esperar e precisava jogar — explicou o atleta em sua apresentação.